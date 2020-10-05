Відомий український співак, Павло Зібров, порадував шанувальників фото з дочкою

Артист показав свою маленьку дочку, яка пішла в перший клас, а потім вже коли вона подорослішала й отримала ступінь магістра, передає Politeka.net.

"Як швидко летить час... дочка вже така доросла! Пишаюся тобою @diana_zibrova 🌟... Ви пам'ятаєте свої шкільні / студентські роки? На мій погляд це найкращі часи юнацтва", - написав Зібров.

На кожному фото люблячий батько знаходиться поруч зі своєю красунею-дочкою. А на фото 2003 року, коли Діана пішла в перший клас, можна помітити дружину артиста, Марину.

Кадри тут же зібрали масу коментарів і розлетілися по мережі. Так в одній з груп запропонували підписникам написати, на кого, на їхню думку, схожа Діана.

"Час летить дуже швидко...Як думаєте - @diana_zibrova схожа на зоряного тата?",- написали автори публікації.

Варто відзначити, що в загальному обидва пости, на сторінці співака і в групі, зібрали тисячі лайків і багато коментарів.

"Схожа)", "на маму схожа", "красуня", "схожа дуже", " копія мама, це очевидно!!!", "Красуня"," схожа на маму", " йому негайно треба стригтися, повернути свій образ, як на першій фотці.👏 👏 Благородна сивина, коротка стрижка - і набагато молодше виглядати.👍 👍 А дочка - красуня, на маму схожа😘", "красива у Вас дочка", " красиве фото. Так, я теж все це пам'ятаю, такі роки просто не забуваються))))", " Так я пам'ятаю свої студентські роки, було дуже весело😀", "дуже-дуже красива👏 😍 мила, ніжна, тендітна, як квіточка", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, Зібров назвав умови для перемир'я України і Росії: "коли РФ публічно вибачиться і..."

Раніше Politeka повідомляла, що Зібров виправдався за пісні російською мовою до Дня Незалежності: "тоді і німецькою не можна співати".

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