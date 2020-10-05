Российская звезда Наташа Королева впервые заговорила в интервью о скандальной измене мужа

Недавно Наташа Королева решила дать интервью после скандальной измены мужа и рассказала, как относится к нему теперь. Королева также рассказала о том, как изменились отношения у них в семье после случившегося. В рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и сам Тарзан откровенно признался в измене (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Наташа, отвечая на вопрос Собчак, сказала, что изменой произошедшее не считает:

«Я считаю, что это подстава. Это разные вещи. Его намеренно вели и подставляли! Это подстава!».

Королева уверяет, что мужчину вообще раскрутить на измену при помощи хитрости очень просто.

«Я его не оправдываю! Самый жирный косяк, который он допустил, — это то, что он привел ее домой. А вторая ошибка — это то, что он открыл дверь двум Венерам. Тут надо было девочек отправлять, тут он нюх потерял», — сказала Королева.

Тарзан в свою очередь Собчак заявил, что

«Я лоханулся! Я накосячил! Не надо меня лечить! Не ошибаются только трупы! Я не буду ничего объяснять! Мои объяснения только с женой происходят», — ответил Тарзан.

При этом он подчеркнул, что жена ему верит, ведь знает его уже двадцать лет и оправдываться он может только перед ней самой, ведь считает ее чуть ли не святой.

«Она меня любит, и я ее люблю, какие тут могут быть еще объяснения», - резюмировал Тарзан.

Как известно, недавно Сергей Глушко – муж Наташи Королевой признался в том, что изменил жене с двумя девушками, которые его якобы опоили. Но при этом он заявляет, что это все «бес попутал» и в адекватном состоянии он бы жене не изменял и ему жаль.

Однако главной причиной скандала стал также факт того, что дома у Королевой и Тарзана обе девушки украли украшения на сумму около 5 миллионов рублей и три тысячи евро.

После произошедшего Королева комментировать скандал не стала, а просто уехала на гастроли, причем уехала она не одна, а вместе с сыном Архипом. Молодой человек присутствовал на ее выступлениях, участвовал лично и даже спел пару строк, за что нарвался на критику.

Во время одного из концертов был записан ролик, который также вызвал ажиотаж в сети. Архип и Королева сплясали за кулисами и удивили своим поведением поклонников.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

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