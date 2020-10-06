Этих звезд знают в лицо миллионы людей, оттого становится еще интереснее, как они выглядели до своей популярности

Сейчас имена этих красоток из российского кинематографа известны многим, однако в детстве они, наверно, и не догадывались, что станут настолько популярными, сообщает Politeka.net. Будущие знаменитости, в большинстве своем, росли, как обычные дети. Давайте посмотрим, как они выглядели в детстве.

Елизавета Боярская родилась в 1985 году в семье известных актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Видимо, гены взяли свое и Лиза решила стать актрисой, как ее родители.

Имя Анастасии Заворотнюк стало известно после выхода сериала "Моя прекрасная няня". Мать звезды - народная артистка России Валентина Заворотнюк, а отец - телережисер, Юрий. По слухам, сейчас 48-летняя Анастасия борется с раковм заболеванием, которое было диагностировано после рождения второй дочери.

Звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова завораживает своей натуральной красотой. Сейчас ей 36 лет, но кажется, возраст над ней не властен. Такая роскошная девушка родилась в простой семье.

Один из комментаторов отметил, что актриса похожа на певицу Кристину Орбакайте.

31-летняя актриса Кристина Асмус изначально занималась спортивной гимнастикой, однако ее заинтересовало актерская карьера. Сейчас звезда активно снимается в разных проектах и уже сыграла несколько скандальных ролей. Сама звезда воспитывалась в простой семье.

Скандальная телеведущая и актриса Лариса Гузеева своего родного отца никогда не видела, а мать, Альбина, после окончания института работала учителем истории в сельской школе. Звезда с детства мечтала стать актрисой, а ее роль в фильме "Жестокий романс" принесла Гузеевой большой успех.

Напомним, что откровенная Кристина Асмус призналась, что регулярно выводит ее из себя: «Я ненавижу…».

Как сообщала Politeka, неугомонная Асмус после развода с Харламовым ошеломила провокационным видом: "А без одежды краше".

Также Politeka писала, что озорная Асмус ошеломила преображениями, после развода с Харламовым понесло: «Даже не узнать…».