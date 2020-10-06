Этих звезд знают в лицо миллионы людей, оттого становится еще интереснее, как они выглядели до своей популярности
Сейчас имена этих красоток из российского кинематографа известны многим, однако в детстве они, наверно, и не догадывались, что станут настолько популярными, сообщает Politeka.net. Будущие знаменитости, в большинстве своем, росли, как обычные дети. Давайте посмотрим, как они выглядели в детстве.
Елизавета Боярская родилась в 1985 году в семье известных актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Видимо, гены взяли свое и Лиза решила стать актрисой, как ее родители.
Имя Анастасии Заворотнюк стало известно после выхода сериала "Моя прекрасная няня". Мать звезды - народная артистка России Валентина Заворотнюк, а отец - телережисер, Юрий. По слухам, сейчас 48-летняя Анастасия борется с раковм заболеванием, которое было диагностировано после рождения второй дочери.
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Звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова завораживает своей натуральной красотой. Сейчас ей 36 лет, но кажется, возраст над ней не властен. Такая роскошная девушка родилась в простой семье.
Один из комментаторов отметил, что актриса похожа на певицу Кристину Орбакайте.
31-летняя актриса Кристина Асмус изначально занималась спортивной гимнастикой, однако ее заинтересовало актерская карьера. Сейчас звезда активно снимается в разных проектах и уже сыграла несколько скандальных ролей. Сама звезда воспитывалась в простой семье.
Скандальная телеведущая и актриса Лариса Гузеева своего родного отца никогда не видела, а мать, Альбина, после окончания института работала учителем истории в сельской школе. Звезда с детства мечтала стать актрисой, а ее роль в фильме "Жестокий романс" принесла Гузеевой большой успех.
Напомним, что откровенная Кристина Асмус призналась, что регулярно выводит ее из себя: «Я ненавижу…».
Как сообщала Politeka, неугомонная Асмус после развода с Харламовым ошеломила провокационным видом: "А без одежды краше".
Также Politeka писала, что озорная Асмус ошеломила преображениями, после развода с Харламовым понесло: «Даже не узнать…».