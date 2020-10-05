Гарик Харламов и Кристина Асмус продолжают поддерживать связь, несмотря на развод

Так, российская звезда посвятила шоумену публикацию в своем микроблоге Instagram.

Актриса Кристина Асмус решила поддержать Гарика Харламова с премьерой сериала "Гусар", в котором резидент Comedy Club сыграл главную роль.

Публикацию Кристина Асмус сопроводила снимком, на котором она позирует в прозрачном комбинезоне.

"На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно... Но когда тебя окружают потрясающие и нахрен сумасшедшие люди, профессиональны и мега фанаты своего дела, не страшно вообще ничего!.. А завтра вечером снова включай ТНТ и смотри премьеру сериала «Гусар»! Это будет 🔥🔥🔥

Поздравляю Гарика и всех причастных с премьерой!", - написала актриса в своем микроблоге.

Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию и засыпали молодую звезду восторженными комментариями.

"Потрясающая", "Кристина, у Вас такие красивые костюмы) Вы такая в них утонченная", "Ооо, красотка", "Обожаю ваши работы", "Костюм бомба!", "Само очарование и красоты", "Хорошеете на глазах, Кристина", "Невероятная", - написали они под фотографией.

Ранее мы рассказывали, что Кристина Асмус после громкого развода с Гариком Харламовым решила сменить амплуа.

Суда по кадрам в соцсети, Кристина Асмус вернулась в театр, где ей отвели роль "жертвы". В частности, ее коллега, играющий роль деспота, запустил свои руки к ней под футболку, а также схватил за горло.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым

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