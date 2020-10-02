Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева удивилас новым стильным образом в откровенном наряде
Так, знаменитость опубликовала на своей странице в Инстаграм новое селфи, пишет Politeka.net.
На фотографии Астафьева позирует перед фотокамерой в стильном бежевом боди и ярко-красной накидке, которая абсолютно не скрывает идеальных форм исполнительницы.
Свой образ Даша решила дополнить черными туфлями на высоком каблуке, стильной прической и ярким макияжем, ее лицо выглядит естественным и свежим.
"Делюсь с вами очень интересным профилем. Девушка, которая недавно открыла мне новый мир) Помогла попытаться лучше узнать себя, и ответить на важные, интересующие давно вопросы. Благодарю тебя мой гуру", – загадочно подписала фото певица.
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Поклонники оценили новый образ Даши множеством лайков и комментариями, полными восторга.
"Даша,как всегда огонь👍 Самая роскошная 🤍 Безумно красивая 😍😍😍❤️ Ах какие красивые ножки👸", – написали они.
Ранее мы писали, что 35-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева впечатлила новым образом, разместив в соцсети свежий снимок. На фотографии Даша сидит на кожаном диване, на звезде – короткое платье, открывающее высокую грудь певицы, ноги певица широко расставила. Обращают на себя внимание золотистые туфли Астафьевой.
Волосы у Даши зачесаны высоко, фоном фотографии служит оборудование студийной фотомастерской и горящий прожектор.
"Один прекрасный день с командой мечты", – подписала фотографию знаменитость.
35-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева призналась, какой мужчина способен покорить ее сердце. По словам певицы, у каждого мужчины должен быть свой подход.
"Чтобы не прогадать, я желаю всем мужчинам оставаться джентльменом, или учиться быть джентльменом. Это заценит, каждая уважающая себя и достойная дама. Вот всегда. Первое, что бросается в глаза – то, как воспитан мужчина. Сколько бы денег у тебя не было, какой бы ты классный и успешный не был (хотя конечно все равно это взаимосвязано). Если ты быдло, если ты невоспитанный и невежественный, никакие деньги, связи и положение в обществе тебя не спасет", - заметила красотка.
Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".
Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".
Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".