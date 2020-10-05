Меган Маркл своим поведением серьезно огорошила королевскую семью

Об этом пишет таблоид Daily Mirror.

Как уверяет писатель Роберт Лейси, члены королевской семьи не знали, что делать с женой принца Гарри, а ее состояние вызывает опасения.

«Нужно понимать, что вся монархическая стратегия построена на взаимной поддержке всех членов королевской семьи. А Меган все это изменила. Она непростой человек, и у нее опасно высокий уровень веры в себя», - уверяет Роберт Лейси.

По его словам, ситуацию усугубляло то. что принц Гарри не старший сын принца Чарльза и потому вряд ли станет королем.

«Они никогда не знали, что делать с младшими сыновьями, не говоря уж о женах младших сыновей», — продолжил писатель.

Ранее мы рассказывали, как родственник Кейт Миддлтон набросился на принца Гарри и Меган Маркл.

55-летний Гэри Голдсмит опубликовал несколько постов в соцсетях, в которых утверждал, что герцогам Сассекским стоит вести себя скромнее.

«С таким количеством всего, что происходит в мире, эти две куклы всё еще жаждут внимания! Пожалуйста, заткнитесь и воспитывайте своего ребенка. Хватит болтать и быть таким требовательным», — эмоционально написал Гэри.

Более того, дядя Кейт Миддлтон лично обратился к принцу Гарри и заявил, что отношение окружения Елизаветы II к нему уже никогда не будет прежним.

Напомним, муж Елизаветы II взбешен поведением Меган Маркл и принца Гарри

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