Популярная украинская певица Светлана Лобода решила сменить прическу

Как передает Politeka.net знаменитая исполнительница часто удивляет фанатов яркими образами и смелыми выходками. Звезда не боится экспериментировать со своей внешностью, а результатами делиться со своими поклонниками в Инстрагам, которых насчитывается уже 6 миллионов человек. Так, Лобода решила подстричь свои длинные светлые локоны, теперь знаменитость носит прическу каре.

На новом фото звезда показала себя в новом образе и спросила фанатов, нравится ли им перемены в ее внешности.

Светлана сделала селфи, на котором позировала в черной облегающей кофте с оголенным плечом, под которую решила не надевать бюстгальтер. Она слегка прикрыла волосами одну часть ярко накрашенного лица.

Надо сказать, что практически всегда публикации Лободы получают десятки тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев, как оказалось и в этот раз.

Большинству фанатов пришли по душе перемены во внешности певицы, один из них отметил, что она стала похожа на Самойлову.

Не так давно мы сообщали, что Светалана Лобода решила показать, какой образ выбрала для полета в самолете. Звезда опубликовала яркий снимок, на котором она сидит у окна самолета в черной рубашке с рюшами. Певица довольно улыбается и рукой поддерживает подбородок.

Обычно пышные белые локоны певица уложила с "эффектом мокрых волос". Артистка также осветлила брови, а на лице не использовала макияж. Она выглядит молодой и свежей. Кожа знаменитости без намека на увядание просто светится здоровьем.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте.