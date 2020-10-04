32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк удивила хорошей спортивной формой

Так, на фотографии, которую знаменитость выложила на своей странице в Инстаграм, Леся со своими племянницами сидит на полу и демонстрирует вместе с девочками невероятный шпагат, сообщает Politeka.

Сзади, за спиной у Леси на стене прикреплена карта мира.

"Дети просто обожают угадывать где была их тетя, а где нет😁", – подписала снимок знаменитость.

Поклонники оценили свежий образ Леси, засыпав ее восторженными комплиментами:

"Тільки що дізналась скільки тобі років, а думала що десь 24 чи 23))Очень хорошенькие 🔥👍 У вашої племінниці така розтяжка👏🔥гімнастка😍💯 Вы не тільки красива, а ще і дуже добра. Самая классная малышка👍👍👍 👏👏👏", – написали они.

Однако, нашлись и те, которые обратили внимание на некоторые неточности на карте.

"Леся, что на карте с Россией? Почему она маленькая? Мы вернули не только Крым и Донбасс??😂 Ми тут цікавимося, що там з росією?) якого року карта?😜", – сообщают фолловеры.

Ранее мы писали, что 32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк ошарашила заявлением. Звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, в которых показала, как проводит время с маленькой девочкой Аней и заговорила о своем отношении к детям.

В частности, Никитюк пожаловалась на трудности, о которых знают только мамы.

"Так себе я выгляжу конечно ... честно говоря, я не представляю, как вы, мамы, справляетесь с детьми, у кого по двое, по трое...", - заявила Леся, показав себя в полный рост. На уставшей звезде был короткий халатик серого цвета и розовые носочки.

Кроме того телеведущая возмутилась комментариями, которые ей пишут в соцсетях, намекая на ее возраст и что "часики-то тикают".

"Еще мне очень нравятся люди, которые пишут мне: "Пора уже своих таких иметь!" А вы следите на каком-то счетчике, который конкретно выбивает, кому, где, сколько, что иметь или когда... Может вам телеграмму приносят, о которой я не знаю, где написано: "Передайте Никитюк, что уже давным-давно пора своих таких иметь!" Я никогда, наверное, никому не написала бы вообще в комментах, что вам пора рожать, а вам - то время, и то пора ... Откуда я знаю о человеческих проблемах. Может человек, не дай бог, не может иметь детей, а может он чайлдфри...", - вспыхнула Никитюк.

Также мы сообщали, что Никитюк огорошила обнаженным фото рядом с чаном, наполненном водой, и большим блюдом с вареными раками.

Красотка приняла соблазнительную позу, прикрывшись подносом, и шаловливо улыбнулась в камеру.

Напомним, мокрая Никитюк в «невидимом» купальнике затмила красоток-подруг в бассейне.

А еще Politeka писала, что задорная Никитюк верхом на жеребце ошарашила изменениями в фигуре.

Также Politeka сообщала, что беспечная Никитюк превратилась в харизматичного ковбоя и показала своих девочек.