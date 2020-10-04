Британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой во время отдыха с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я просто люблю джин», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Роуз позирует рядом с подругой, нарядившись при этом в тесный топ. Рядом с ней можно заметить не менее фигуристую подругу.

Однако поклонников красотка лишила возможности что-либо сказать, поскольку ролик был выброшен в Сторис.

До этого мы рассказывали, что модель Деми Роуз удивила очередными соблазнительными кадрами

Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, довольно часто делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне пикантными образами.

На этот раз звезда порадовала поклонников видео с процедур. Как указала сама Деми, она работает над своим телом и благодаря данным манипуляциям избавляется от целлюлита.

На опубликованных кадрах она лежит на животе на койке, а мужчина-специалист специальным прибором обрабатывает проблемные места модели, в которых можно и потеряться.

Деми каждый день любит проводить ярко и насыщенно, причем делает это звезда на пляже.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами