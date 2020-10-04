Британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой во время отдыха с подругой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я просто люблю джин», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Роуз позирует рядом с подругой, нарядившись при этом в тесный топ. Рядом с ней можно заметить не менее фигуристую подругу.
Однако поклонников красотка лишила возможности что-либо сказать, поскольку ролик был выброшен в Сторис.
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До этого мы рассказывали, что модель Деми Роуз удивила очередными соблазнительными кадрами
Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, довольно часто делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне пикантными образами.
На этот раз звезда порадовала поклонников видео с процедур. Как указала сама Деми, она работает над своим телом и благодаря данным манипуляциям избавляется от целлюлита.
На опубликованных кадрах она лежит на животе на койке, а мужчина-специалист специальным прибором обрабатывает проблемные места модели, в которых можно и потеряться.
Деми каждый день любит проводить ярко и насыщенно, причем делает это звезда на пляже.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
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