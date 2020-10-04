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Бывшая солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко восхитила новым образом на фото

Как передает Politeka.net ранее Анастасия Кумейко пела в популярном дуэте, а сейчас стала известным диджеем в Украине. Кроме того, знаменитость является активным пользователем Инстаграма, где не перестает дразнить своих фанатов достаточно откровенными и провокационными образами.

Так, на одном из последних снимков, артистка решила показать своим поклонникам кадр, сделанный во время съемок ее нового клипа.

Анастасия в белом платье нырнула в воду, изображая, по всей видимости, русалку.

Надо сказать, что новое фото поразило пользователей сети, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

"Шедеврально», «Как красиво», "Королева русалок", - высказались они.

До этого мы писали, что певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы Nikita, удивила дерзкой выходкой в лифте.

Знаменитость выложила смелое фото, на котором предстала в откровенной позе. Она сделала селфи напротив зеркала в лифте, задрав ногу выше собственной головы. Анастасия продемонстрировала отличную растяжку и свои стройные ноги во всей красе.

Образ Анастасии Кумейко заслуживает отдельного внимания. Красавица регулярно балует поклонников пикантными нарядами, на этот раз помимо шорт она надела тонкую черную футболку с цветочными узорами, короткие черные сапожки на каблуке, широкополую шляпу и солнцезащитные очки. Волосы звезда собрала в хвост на затылке.

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