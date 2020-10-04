Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала идеальный кадр из фотосессии в одних кружевах

Модель уже давно сотрудничает с магазинами одежды, поэтому в ее профиле в Инстаграм в основном лишь из рабочих съемок. Постановочные кадры демонстрируют, как девушка выглядит в стильном и дорогом белье.

До того, как стать популярной в сети Эби была простой официанткой и много раз меняла работу, пока искала себя. После того, как она поняла, что ее внешность довольно необычна, девушка начала менять свой стиль и довольно быстро ее заметили. Теперь Эби покоряет сеть самыми горячими фото с рекламы белья.

К примеру, в белом кружевном образе с аккуратной вышивкой на тонких лямках и с мокрыми волосами она выглядела очень соблазнительно. Некоторые пользователи посчитали это одним из лучших образов Рэтчфорд:

«Ты не сможешь разрушить мою жизнь, если бы ты была в ней, лучший дерзкий образ, только кружева, класс; Красота нижнего белья; Www perfekt mmm forte ❤️Ха! Ваша картинка великолепна !! лол; Ты ангел. Я люблю тебя; Это красивое тело, ваша жизнь не будет прежней😍😍❤️❤️🔥🔥; Красиво 😘😍; Фантастическая женщина с прекрасным телом; Великолепный образ; моя жизнь уже испорчена, но с тобой намного лучше».

Мы также писали, что модель Эби Рэтчфорд стала знаменита после того, как завела Инстаграм и начала делиться своими кадрами с фолловерами. Девушка не знала, что именно ее внешность принесет ей большой успех. После того, как у нее появилась собственная аудитория, Эби начала работать моделью и занимается этим до сих пор.

Девушка рекламирует одежду, пижамы и модное белье, поэтому в Инстаграм также нередко появляются модные подстановочные кадры в жарких образах. Примечательно, что домашние и более живые фото собирают даже большее количество отзывов, чем фото для журналов.

На одном из таких фото Эби позировала в укороченной светлой маечке и нижней части бикини из разноцветной ткани. При этом на селфи видно, что девушка явно собирается отдыхать на пляже, поэтому и примеряет летний образ в гардеробной.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"