Молодая модель Дарья Хлистун, которая недавно начала встречаться с героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, похвасталась стройной фигурой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала весьма интересный снимок. Девушка была одета в блестящий топ, который больше напоминал лифчик, и короткую черную юбку. Образ дополнили красивые босоножки. Хлистун позировала в невероятно страстных и горячих образах, заткнув за пояс победительницу шоу «Холостяк» Дашу Ульянову. Стоит отметить, что наряд был весьма откровенным. Модель смогла продемонстрировать свое молодое тело во всей красе.

«Пленку проявила», - подписала снимок звезда.

За четыре часа пост модели собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Как красиво», «Здесь сразу три хорошие телки – угадайте какая из них Наташа?», «Интересно Максим не теряет сознание от такой красоты», «вау какая прелесть», «Как всегда, шикарна», «Огненное огнище», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Хлистун рассказала о знакомстве с Михайлюком. По ее словам, они с Максом познакомились очень обыденно. Он написал ей в социальной сети, после того, как она подписалась на его профиль. Так и началось общение парочки.

Напомним, что Даша Хлистун в прозрачном платье очаровала глубоким декольте: малышка на миллион.

Как сообщала Politeka, Михайлюк из "Холостяка" впервые за долгое время показал себя: "Чего такой злобный, бро?".

Также Politeka писала, что Макс Михайлюк из "Холостяка" показал свою страсть юной возлюбленной: "Дашка в сто раз лучше".