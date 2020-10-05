Артисты появляются на сцене и фотосессиях в безупречных нарядах и далеко не всегда образы звезд считаются скромными

В последнее время артистки все чаще выбирают наряды, которые показывают фигуры, что они прячут под одеждой. Открытые пиджаки, расстегнутые рубашки, тонкие кружева или же простые образы без одежды. Звезды стараются показать себя в выгодном свете, поэтому их наряды не пересекают грани дозволенного на публике и в сети.

Представляем вашему вниманию топ-подборку фото звезд, показавших идеальную фигуру в открытых нарядах.

Анна Седокова привыкла хвастаться формами, совсем их не скрывая под одеждой. Певица долгое время занималась похудением, поэтому прятать тело она не желает. Расстегнутые рубашки, открытые платья и короткие топы стали частью образов Седоковой.

Надя Дорофеева предпочитает подростковые и даже по-детски яркие образы. Девушка носит короткие юбки, топы и платья-толстовки. Однако, не отказывается стройная певица и от эффектных кадров, на которых позирует без одежды, либо показывает лишнее.

Эмили Ратаковски является супермоделью, привыкшей показывать лишнее. Поэтому девушка даже на домашних селфи демонстрирует естественную красоту и с легкостью расстегивает рубашки или позирует в прозрачных платьях и блузках.

Даша Астафьева любит эстетичные фото, поэтому оголяется лишь для изысканных образов. Также певица и модель выбирает наряды, пусть и открытые, способные больше придать изюминки ее виду, чем показать оголенное тело.

Настя Каменских после похудения сменила свой стиль достаточно кардинально, поэтому в ее образах появляются кроп-топы, прозрачные лифы и платья без пуговиц довольно часто. Звезда также снимается в клипах в довольно пикантных образах.

Тина Кароль очень редко показывает лишнее. Звезда вообще не снимается в откровенных фотосессиях, но придает пикантности обычной съемке, оголяя бюст или показывая бедра. Тина считается едва ли не иконой стиля, поэтому все образы знаменитости обсуждаются достаточно бурно.

Несмотря на нескромные кадры в фильме "Текст" за который Кристину критикуют по сей день, в реальной жизни актриса одевается стильно и скромно. А максимум, который она себе позволяет на фото в Инстаграм - лишь коротенькие топы и открытые рубашки. Тем не менее, даже этого хватает, чтобы устроить скандал в комментариях, чем и занимаются пользователи сети.

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