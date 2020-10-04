Известная певица Альбина Джанабаева, ранее выступавшая в составе ВИА Гры, взбудоражила откровенным образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм знаменитость опубликовала снимок, на котором предстала в соблазнительном виде.

Стоит заметить, что за годы, проведенные в ВИА Гре Альбина Джанабаева заменто похорошела. Вначале фанаты популярной женской группы считали, что она не совсем "вписывается" в группу, так как у нее, якобы, отсутствуют выдающиеся формы и красота, присущие другим участницам коллектива. Однако, Альбина вскоре доказала, что это не так, и что она – такая же красотка, как и другие исполнительницы известной группы.

Так, сегодня Альбина надела юбку с интригующим вырезом и стильную кожаную куртку. Довершили образ певицы стильные сережки.

"Сегодня будут лазеры, интриги, кожаные костюмы и новая история с новой песней 😎 Не пропустите! 😉", – подписала снимок знаменитость.

Фанаты по достоинству оценили новый образ своей любимыиы и за короткий срок отметили это множеством лайков и хвалебных комментариев.

"еееее😍😍😍 долгожданный «абсент»🥰💣🔥 Урааааа "Абсент", который мы так долго ждали😍😍😍 Кто б сказал что буду ждать вечер вс чтоб посмотреть 3 аккорда... Кто б знал... 😁🙌🏽❤️", – написали фолловеры.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева предстала в наряде пастельных тонов. Звезда предстала в комбинезоне молочно-кремового оттенка расположилась в кресле держа перед собой лиловый цветок.

Певица закрыла им чуть ли не пол лица, оставив глаза, в которых читается ее романтическая душа. Джанабаева с легкой улыбкой кинула игривый взгляд в камеру. Кадр пришелся по душе поклонникам.

Знаменитый певец – 55-летний артист Валерий Меладзе начал уделять семье все больше внимания после карантина. Недавно певец заявил, что теперь у него появилась долгожданная возможность провести время с родными без спешки и уделить время семье должным образом.

Артист отметил, что 20 лет назад у него не было многого, что есть теперь, всегда были какие-то планы на будущее. Сейчас же он может полноценно проводить время со своими детьми, чего раньше не было, как и не было полноценной семьи:

"Мы с Альбиной наконец-то стали всем пользоваться и жить как семья. Я делаю замечания детям, они не слушают. Мне раньше казалось, что каждое мое замечание бывает так редко, что оно на вес золота, а теперь я делаю их регулярно, стабильно", — рассказал Валерий.

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».

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