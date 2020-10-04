Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски порадовала домашним селфи в зеркале

Супермодель с удивительно стройной фигурой привлекает внимание к себе без особого труда. Будучи одной из самых популярных моделей, участвующих в топ показах, она не стесняется показывать себя в разных нарядах. Сейчас тысячи женщин хотят узнать ее секреты красоты, ведь демонстрируя свое тело Эмили подчеркивает – у нее натуральная красота.

Девушка фанатично боится повредить волосы и испортить кожу, потому ухаживает за ней очень тщательно, впрочем, на домашних фото Эмили всегда удивляет простым видом и всклоченными, спутанными волосами.

Делая селфи в зеркале, модель покорила всех снова уютным образом и жарким видом одновременно. Черное бикини выгодно смотрелось на девушке, которая показала себя в зеркале без макияжа и укладок:

«Hermosa; Супер-красивая ты и твой пупок; такую женщину вообще нельзя скрывать, создана для любви; какая сладкая девочка; спасибо, нужно больше таких кадров; малышка просто мечта; я думаю. Худее уже некуда!; О, черт возьми, девочка, вот так надо соблазнять; возьми. Думаю, мне придется это купить; Беллиссима 🔥🔥; Просто интересно, что вы едите и разрешено ли вам есть 3 раза в день или вы едите один раз в день? Вы любите совершенство на любой диете. Поделись, пожалуйста!; Мой шоколад».

Мы ранее писали, что девушка каждый день показывает, как проводит время дома. В отличие от коллеги и подруги Беллы Хадид, модель не показывает большее количество фото в Инстаграм с показов или гримерки. Вместо этого модель балует поклонников домашними кадрами или фото с пляжа.

Так как Эмили любит естественность, на пляже она всегда с распущенными волосами, без макияжа и с простыми бикини без принтов. Чаще всего девушка выбирает лаконичные дизайны. К примеру, на одних пляжных фото можно увидеть, как Эмили примерила стильное горчичное бикини в белый горошек.

Стройная фигура не оставляет никого равнодушными. Девушка отмечает: она не голодает, на самом деле она любит вкусно поесть. Вот что говорила Эмили раньше.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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