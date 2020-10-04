Меган Маркл и принца Гарри жестко критикуют даже после бегства из королевского дворца

Об этом пишет таблоид OkMagazine.

На этот раз экс-гергоцов Сассекских раскритиковали якобы за вмешательство в политику, в том числе британскую, даже после отъезда из страны.

С громкими обвинениями выступил дядя Кейт Миддлтон. В частности, 55-летний Гэри Голдсмит опубликовал несколько постов в соцсетях, в которых утверждал, что герцогам Сассекским стоит вести себя скромнее.

«С таким количеством всего, что происходит в мире, эти две куклы всё еще жаждут внимания! Пожалуйста, заткнитесь и воспитывайте своего ребенка. Хватит болтать и быть таким требовательным», — эмоционально написал Гэри.

Более того, дядя Кейт Миддлтон лично обратился к принцу Гарри и заявил, что отношение окружения Елизаветы II к нему уже никогда не будет прежним.

«Гарри, ты потерял нашу любовь и уважение. Меган, ты сильно ошибаешься. А теперь замолчите, пожалуйста, мы в Великобритании все заняты спасением жизней и экономикой», — продолжил дядя Кейт Миддлтон в соцсетях.

Ранее мы рассказывали, что Гарри и Маркл своим поведением взбесили принца Филиппа.

Герцог Эдинбургский был вынужден пожертвовать своей карьерой на флоте, поскольку решил поддерживать Елизавету II, вошедшую на престол в 1952 году.

И он крайне возмущен и разочарован, что бывшая звезда Голливуда Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Гарри, не последовала его примеру.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри не угодили американцам, всплыли скандальные детали.

Как сообщала Politeka, бывший муж Маркл впервые стал отцом, трогательное фото.

Также Politeka писала, что проблемы обрушились на Маркл по вине Гарри, скандал набирает обороты.