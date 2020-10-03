Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась секретом нежирной кабачковой икры

Она опубликовала рецепт на своем YouTube-канале, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз). Как оказалось, приготовить такое блюдо очень просто, с ним справятся даже неопытные кулинары.

"Икра заморская - кабачковая! 😃Любимая 😋Овощи, грибы и совсем мало масла🥕 Давайте скорей на кухню!😉", - пригласила Лиза Глинская в описании к видео.

Ингредиенты:

1,5 кг кабачка

400 г лука

400 г болгарского перца

400 г помидоров

300 г моркови

200 г грибов (эринги, или шампиньоны, вешенки)

чеснок (по вкусу)

перец чили (по вкусу)

30 мл растительного масла

соль (по вкусу)

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить овощи:

1. Вымыть и нарезать мелким кубиком кабачки.

2. Таким же образом нарезать помытые, очищенные морковь, грибы, лук и болгарский перец.

3. Пробланшировать помидоры, снять кожуру, вырезать серцевину и нарезать мелкими кубиками.

4. Мелко нарезать перец чили, предварительно вытащив семена.

5. Выдавить чеснок через чеснокодавку.

Затем перейти к самой икре:

1. Поместить масло и все подготовленные овощи в кастрюлю, посолить.

2. Добавить 100 мл воды и оставить тушиться на среднем огне около часа-полтора, помешивая.

3. Добавить мелко нарезанный укроп, досолить по вкусу.

4. Снять икру с огня и позволить остыть, после этого можно взбить ее блендером.

Пользователи социальной сети поделились впечатлениями от рецепта в комментариях:

"Чудесный рецепт, Лиз ❤️🌷🌷🌷"; "Лиза, спасибо большое за рецепт. Это очень вкусно. Вам удачи и здоровья! Вы секси!"; "Как долго я тебя искала!", правда не могла найти хороший рецепт. Спасибо 🌻 Готовила с добавлением майонеза, но не понравилось".

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