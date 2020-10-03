Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась секретом нежирной кабачковой икры
Она опубликовала рецепт на своем YouTube-канале, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз). Как оказалось, приготовить такое блюдо очень просто, с ним справятся даже неопытные кулинары.
"Икра заморская - кабачковая! 😃Любимая 😋Овощи, грибы и совсем мало масла🥕 Давайте скорей на кухню!😉", - пригласила Лиза Глинская в описании к видео.
Ингредиенты:
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1,5 кг кабачка
400 г лука
400 г болгарского перца
400 г помидоров
300 г моркови
200 г грибов (эринги, или шампиньоны, вешенки)
чеснок (по вкусу)
перец чили (по вкусу)
30 мл растительного масла
соль (по вкусу)
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить овощи:
1. Вымыть и нарезать мелким кубиком кабачки.
2. Таким же образом нарезать помытые, очищенные морковь, грибы, лук и болгарский перец.
3. Пробланшировать помидоры, снять кожуру, вырезать серцевину и нарезать мелкими кубиками.
4. Мелко нарезать перец чили, предварительно вытащив семена.
5. Выдавить чеснок через чеснокодавку.
Затем перейти к самой икре:
1. Поместить масло и все подготовленные овощи в кастрюлю, посолить.
2. Добавить 100 мл воды и оставить тушиться на среднем огне около часа-полтора, помешивая.
3. Добавить мелко нарезанный укроп, досолить по вкусу.
4. Снять икру с огня и позволить остыть, после этого можно взбить ее блендером.
Пользователи социальной сети поделились впечатлениями от рецепта в комментариях:
"Чудесный рецепт, Лиз ❤️🌷🌷🌷"; "Лиза, спасибо большое за рецепт. Это очень вкусно. Вам удачи и здоровья! Вы секси!"; "Как долго я тебя искала!", правда не могла найти хороший рецепт. Спасибо 🌻 Готовила с добавлением майонеза, но не понравилось".
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