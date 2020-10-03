Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала яркий образ

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm пестрит снимками модели в пикантных нарядах.

Кроме того, в сети Instagram существует множество фанатских страниц, где поклонники показывают яркие фото своей любимицы. Несколько часов назад на одной из них появилось фото, на котором девушка позировала в откровенном наряде.

Модель выбрала для нового выхода черное платье на тонких бретельках, с откровенным декольте и узким кроем. Широкий пояс подчеркнул тонкую талию звезды, сделав пропорции ее тела просто совершенными. Наряд дополнил выразительный макияж с графичными стрелками. Волосы звезде выпрямили и уложили в объемную укладку.

Эмили стоит посреди посреди коридора, глядя в камеру призывно и интригующе.

Роскошная фигура модели, как всегда, сделала свое дело – фанаты начали писать звезде комплименты и называть ее самой красивой в мире. Другие обратили внимание на ее слишком пышные губы.

"Вот изображение идеальной женщины ❤️", "Вы одна из самых красивых женщин на этой планете 😍😍❤️", "Очень красивая, кукла🤩🌟", "Что то с губами! Пчелы покусали!😳", "Какая ты чудо-женщина", "Тело просто огонь! Оно искрит и плавит все вокруг! Улыбка на твоем лице так освещает все вокруг, что все меркнет, только ты одна сияешь, как бриллиант!".

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.