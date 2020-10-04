Артисткам нравится быть в центре внимания благодаря самым разнообразным и дерзким нарядам

Знаменитости тратят на гардероб тысячи и иногда даже целое состояние. При этом, чаще всего, надевают они тот или иной наряд лишь единожды, забывая о нем и выбирая другой. Тем не менее, очень часто звезды следуют трендам. Представляем вашему вниманию топ-подборку фото звезд, которые не устояли и блеснули фигурами в кожаных нарядах.

Даша Астафьева эпатирует публику каждый раз по-разному, но в кожаных брюках, топе или плаще брюнетка может превзойти любую модель. Знаменитость знает, как ухаживать за собой и делает это очень тщательно, без уколов красоты. Именно поэтому одежда выгодно подчеркивает ее тело без изъянов. В Коже Астафьева появляется довольно часто.

Оля Полякова предпочитает латекс, поэтому ее платья сделаны фактически из него одного. Однако, образы с куртками-косухами или дерзкие образы для сцены с комбинезонами очень яркие. На публике Оля знает, как приподнести себя правильно.

Кайли Дженнер одна из тех моделей, что носит кожаные платья практически всегда. Девушка не прячет формы и помогает ей в этом именно мини-платье самой разной расцветки. Лаконичные образы всегда выглядят дорого и стильно.

Анастасия Волочкова после изгнания с Большого театра начала выступать одна и ее костюмы иногда переходят все рамки дозволенного. Она показывает себя в коже, с камнями, в одной сеточке или даже светит ягодицами перед детьми. Костюм роковой дивы не раз удивлять пользователей сети Инстаграм.

Настя Каменских блистает в модных нарядах из кожи на сцене и в фотосессиях для модных журналов все чаще. Теперь певица не боится показать ягодицы или бюст, ведь она похудела на более чем 20 килограмм. Артистка обтягивает талию трендовыми костюмами и уже не раз попадала под критику из-за новых откровенных образов.

Тина Кароль является любительницей классических образов, потому эпатирует публику в платьях средней длинны и часто с весьма скромными декольте. Тем не менее эффектные наряды из кожи артистка не отвергает, поражая видом. За стильные образы Кароль прозвали иконой среди украинских звезд.

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