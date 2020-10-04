Некоторые звезды постоянно следят за собой, поэтому их фигуры безупречны

Давайте познакомимся со знаменитостями, которые позволяют подчеркнуть свои идеальные формы лосинами, передает Politeka.net.

Глядя на Светлану Лободу, никогда не сказать, что она родила двоих детей. Фигура артистки просто достойна всех комплиментов в мире, а лосины отлично выделяют самые сочные места ее тела.

Певица Вера Брежнева завоевала сердца массы фанатов. Красотка придерживается правильного питания и активно занимается спортом, поэтому ее фигура в любом откровенном наряде выглядит шикарно.

Кудрявая красотка Настя Каменских давно сбросила лишние кило и теперь проводит тренировки в Инстаграм. Звезда демонстрирует идеальные изгибы в различных обтягивающих нарядах, в том числе леггинсах.

Модель и певица Даша Астафьева нередко хвастается фигурой в стиле "ню". Поэтому красотке не составляет труда, появиться в облегающей одежде, в том числе в спортивном костюме, который отлично подчеркивает ее аппетитные формы.

Певица Надя Дорофеева даже в домашнем образе не теряет своего очарования. Красотка обтягивает свои самые сочные места и выглядит очень эффектно.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода позировала со своей мамой, Натальей Васильевной, на берегу водоема. На звезде – черные брюки в полоску и топик, обнажающий живот певицы.

Мама знаменитости одета гораздо скромнее – на ней – бежевые брюки и черная футболка с принтом.

"Мамочка- мой защитник, мой друг, моя опора. Любите и оберегайте своих родных... ", - написала артистка.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".