Знаменитая певица Светлана Лобода удивила пользователей сети необычным образом

Как сообщает Politeka.net, Светлана Лобода умеет поразить своих поклонников. Она много работает над собой и может похвастаться точеными формами, а кроме того, не боится экспериментировать с образами и даже внешностью.

Так, на новых кадрах в своем Instagram артистка продемонстрировала весьма неожиданную прическу.

На новом фото Светлана решила показать, какой образ выбрала для полета в самолете. Звезда опубликовала яркий снимок, на котором она сидит у окна самолета в черной рубашке с рюшами. Певица довольно улыбается и рукой поддерживает подбородок.

Обычно пышные белые локоны певица уложила с "эффектом мокрых волос". Артистка также осветлила брови, а на лице не использовала макияж. Она выглядит молодой и свежей. Кожа знаменитости без намека на увядание просто светится здоровьем.

Фанаты принялись активно обсуждать такие перемены в облике любимой артистки - большинству прическа понравилась и она даже отметили, что Светлана выглядит просто очаровательно. Другие же обратили внимание, что певица на себя практически не похожа.

"Если бы я сказала, что Вы красивая, я бы солгала... ведь Вы самая красивая.....❤️", "Вы здесь на себя не похожи", "Ваша песня "Мой" - это реальный кайф🔥🔥🔥👍👍👍", "Какие сочные мясные губки и шикарные глаза", "Ах какая девочка!!!😘😘😘", "Какая вы здесь нежная, девственная, юная", "Мраморная статуэточка", "Какая чистая, как небо 🤤".

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте.