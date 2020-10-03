Украинцам, которым исполнилось 30 лет, уже сейчас надо позаботиться и просчитать свое будущее

В Украине нынешнее поколение 30-летних в опасности безденежья. Потому что в государстве все еще действует солидарная пенсионная система. На сегодня, по подсчетам специалистов, один работник содержит одного пенсионера. Но есть несколько способов, которые могут обезопасить украинцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Поэтому всем, кому исполнилось 35 лет, уже сейчас надо позаботиться и просчитать свое будущее. Если вы получаете зарплату в конверте, можете забыть даже о минимальной пенсии. Рассчитывайте только на мизерную социальную помощь.

Правда деньги на пенсию можно начать откладывать и положить их в банк на депозит, хотя они не принесут больших заработков. Но, по крайней мере, немного обгонят инфляцию. Правда, здесь надо быть очень осторожным. Ведь гарантировать, что банк, которому вы доверились, еще будет существовать за четверть века, никто не возьмется.

А вот что государство гарантирует – это выплаты по своим ценным бумагам. Механизм таков: покупаете облигации, то есть занимаете государству, а оно через 10 или 20 лет возвращает их с процентами. Этим инструментом очень удачно пользуются чиновники, инвесторы. Но он доступен и простым смертным, правда лишь состоятельным.

Кроме того, можно обратиться в негосударственный пенсионный фонд. Вступить в этот клуб пенсионеров, в отличие от государственного, можно добровольно. И вносить столько денег, сколько можешь.

Работает это приблизительно так: заключаете договор; вносите в течение, например, 20 лет ежемесячно по тысяче гривен; фонд в течение этого времени покупает и продает акции, облигации, валюту или золото. То есть, делают все, чтобы вы сохранили и приумножили ваши средства.

Напомним про выход на пенсию в 60 лет под вопросом, в Раде предупредили о проблемах: кто останется без выплат.

Как сообщала Politeka, в ПФУ рассказали о важных нюансах о льготной пенсии в Украине.

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