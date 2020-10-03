В ПриватБанке отказываются выдавать новые карты
Как передает Politeka.net, об этом сообщил недовольный клиент на портале "Минфин".
"В июне истек срок действия карты для выплат, во время обращения в отделение сказали, что карточек во время карантина они не выдают, продлили срок действия старой на три месяца, по истечению этого периода я обратился в отделение за новой картой. В выдаче новой карты мне было отказано без объяснения причин, менеджер сказала, что это не ее компетенция и причины она не знает", - поделился недовольный клиент.
Мужчина отметил, что в Привате предложили открыть счет в любом другом банке.
"В дальнейшем Пиватбанк меня обслуживать отказывается и расторгает договор в одностороннем порядке без объяснения причин, при этом что у меня зарплатный счет у меня тут с 2003 года, другими продуктами банка я на данное время не пользуюсь", - пожаловался клиент Приват Банка.
Пытаясь разобраться в ситуации, он обратился на горячую линию банка.
"Мне сказали, что я был предупрежден при прекращении обслуживания официальным письмом на адрес регистрации, а то что я его не получил виновата Укрпочта, и сказали что я могу его повторно запросить, отправив письменный запрос на адрес центрального офиса в г. Днепр, при том, что я проживаю Полтавской области", - рассказал мужчина.
Отметим, что сотрудники ПриватБанка пока никак не отреагировали на данную жалобу.
Напомним, Нацбанк решил жестко наказывать за операции с картами, штрафов не хватило: "Закон будет касаться..."
Как сообщала Politeka, карты блокируют из-за долгов по коммуналке.
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