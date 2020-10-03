Похоже, принц Гарри и Меган Маркл не оставят своему сыну права выбора на будущую профессию

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями весной прошлого года, для обоих сын стал первым. Малыша назвали Арчи.

Родители до сих пор стараются меньше показывать Арчи посторонним людям. В то же самое время недавно стало известно, что судьбу малыша пара уже решила. Об этом они рассказали в онлайн-интервью британскому таблоиду Evening Standard.

Бывшие герцоги Сассекские признались, что у них уже есть видение того, кем станет маленький Арчи. Оказывается, юному Сассексу прочат карьеру регбиста - этот вид спорта очень нравится самому Гарри. Супруги искренне хотят, чтобы Арчи стал спортсменом.

Когда-то принц сам играл в любительской команде, а теперь хочет, чтобы его способности и страсть к игре передались сыну. Гарри признался, что очень хотел бы посетить в следующем году чемпионат мира по регби, который должен пройти в 2021 году в Британии.

Также ранее сообщалось, что экс-герцогине Сассекской придется заплатить судебные издержки таблоида The Mail on Sunday, который она обвиняла в травле.

Высокий лондонский суд решил, что экс-герцогиня Сассекская обязана оплатить не только собственные судебные издержки, составившие 139 тысяч фунтов стерлингов, но и издержки ее оппонента в суде, который в рамках разбирательства потратил 39 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри не угодили американцам, всплыли скандальные детали.

Как сообщала Politeka, бывший муж Маркл впервые стал отцом, трогательное фото.

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