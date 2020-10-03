Эксперты рассказали, как инфляция, рост курса доллара и тарифов повлияют на зарплату украинцев

Свой прогноз они озвучили изданию "Сегодня".

Андрей Шевчишин подчеркнул, что средняя зарплата может вырасти из-за увеличения минимальной, но изменения будут не столь существенными.

Согласно его прогнозу, средняя зарплата украинцев поднимется к отметке в 13,5 тысяч гривен.

Виктор Скаршевский, отмечает, что заметного роста зарплат можно ждать только в декабре.

"С учетом этого фактора, средняя зарплата в декабре может достичь 13,5-14 тыс. грн, после чего резко просесть в январе 2021 года", – пояснил эксперт.

Олег Пендзин дает не такой радужный прогноз. По его словам, средня зарплата украинца до конца 2020 года не превысит 12,2 тысяч гривен.

Напомним, аналитик Дмитрий Яблоновский заявил, что после увеличения "минималки" работодатель будет обязан увеличить зарплаты, но если спроса на продукцию нет, то ему негде взять деньги.

В результате работодатели или поднимут цены на свой товар, или уменьшат реальную зарплату, или будут сокращать работников.

Отметим, что повышение минимальной зарплаты в Украине планируется провести в два этапа: с 1 января – на 1000 грн и с 1 июля – на 500 грн.

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