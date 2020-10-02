Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала, какой красавицей она была до того, как лишилась карьеры и уважения общественности
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм некогда известная и любимая миллионами балерина решила тряхнуть стариной, опубликовав архивные кадры из балета «Лебединое озеро», в котором она играла главную роль.
«Это большое счастье быть Балериной! Желание стать балериной появилось у меня в возрасте 5-ти лет. Вернее, это было не просто желание, а поставленная жизненная Цель, которую я достигла», - написала Волочкова, добавив, что она прошла трудный путь испытаний и гонений.
Горячая "невеста" Харламова лишила мужчин дара речи: "Как это платье вообще держится на си..."
Любовница Тарзана со слезами на глазах удивила признанием, Королевой это не понравится: "Порывай возвели в лик святых..."
«Седина в бороду, бес в ребро»: 53-летний Киркоров ярко зажег с любовником Бузовой, кадры гуляний
"А зачем так оголяться?": Высоцкая без стыда посветила прелестями на публике, Наташа Королева оценила
По словам артистки, было много успехов и взлетов. Но для нее гораздо значительнее «светить для людей творчеством».
На видео еще нежная и утонченная Волочкова исполняет фуэте - сложный элемент в балете, считающийся трюком.
«Во время их исполнения голова кружится не только от успеха», - призналась балерина.
Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова после увольнения с театра, где она танцевала, пошла по наклонной. Артистку стали все чаще замечать в сомнительных компаниях, а ее выходки с каждым разом становились все более и более скандальными.
Напомним, что Волочкова в "волосатом" лифчике напугала видом в воздушном шпагате: "Для этого я рождена".
Как сообщала Politeka, Волочкова в дерзком платье с вырезами озадачила "неопрятным" декольте: "Ей портниха отомстила".
Также Politeka писала, что скандалистка Волочкова выпятила все, что можно в платье экстремальной длины: "Неординарно!".