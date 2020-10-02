Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала, какой красавицей она была до того, как лишилась карьеры и уважения общественности

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм некогда известная и любимая миллионами балерина решила тряхнуть стариной, опубликовав архивные кадры из балета «Лебединое озеро», в котором она играла главную роль.

«Это большое счастье быть Балериной! Желание стать балериной появилось у меня в возрасте 5-ти лет. Вернее, это было не просто желание, а поставленная жизненная Цель, которую я достигла», - написала Волочкова, добавив, что она прошла трудный путь испытаний и гонений.

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По словам артистки, было много успехов и взлетов. Но для нее гораздо значительнее «светить для людей творчеством».

На видео еще нежная и утонченная Волочкова исполняет фуэте - сложный элемент в балете, считающийся трюком.

«Во время их исполнения голова кружится не только от успеха», - призналась балерина.

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Сегодня Международный День Балета🩰🌺 Я поздравляю всех, кто причастен к этому прекрасному виду Искусства! И всех, кто его любит.🙏😊🌺🦢 Это большое счастье быть Балериной!🙏🩰🦢 Желание стать балериной появилось у меня в возрасте 5-ти лет. Вернее, это было не просто желание, а поставленная жизненная Цель, которую я достигла.🙏 Пройдя путь невероятного труда, испытаний, жесточайших противодействий и гонений, в то же время взлетов, успеха, признания зрителей и участвующих в моих благотворительных проектах детей.🙏 Что для меня гораздо значимее.🙏 Стертые в кровь мозоли, боль в суставах, переживания..-стали уже привычными. Но это большое счастье-светить для людей творчеством.😊🙏 Фуэте-самый сложный элемент в балете, считающийся трюком.👍 Обычно их 32. Но самое большое количество фуэте я исполняла в балете "Лебединое озеро" в постановке В.В.Васильева. Их было 48.🙈 Во время их исполнения голова кружится не только от успеха🙈😂. А на этом видео я в балете "Лебединое озеро" на сцене Большого Театра России. Мой партнёр Евгений Иванченко.🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова после увольнения с театра, где она танцевала, пошла по наклонной. Артистку стали все чаще замечать в сомнительных компаниях, а ее выходки с каждым разом становились все более и более скандальными.

Напомним, что Волочкова в "волосатом" лифчике напугала видом в воздушном шпагате: "Для этого я рождена".

Как сообщала Politeka, Волочкова в дерзком платье с вырезами озадачила "неопрятным" декольте: "Ей портниха отомстила".

Также Politeka писала, что скандалистка Волочкова выпятила все, что можно в платье экстремальной длины: "Неординарно!".