Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала, какой красавицей она была до того, как лишилась карьеры и уважения общественности

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм некогда известная и любимая миллионами балерина решила тряхнуть стариной, опубликовав архивные кадры из балета «Лебединое озеро», в котором она играла главную роль.

«Это большое счастье быть Балериной! Желание стать балериной появилось у меня в возрасте 5-ти лет. Вернее, это было не просто желание, а поставленная жизненная Цель, которую я достигла», - написала Волочкова, добавив, что она прошла трудный путь испытаний и гонений.

По словам артистки, было много успехов и взлетов. Но для нее гораздо значительнее «светить для людей творчеством».

На видео еще нежная и утонченная Волочкова исполняет фуэте - сложный элемент в балете, считающийся трюком.

«Во время их исполнения голова кружится не только от успеха», - призналась балерина.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова после увольнения с театра, где она танцевала, пошла по наклонной. Артистку стали все чаще замечать в сомнительных компаниях, а ее выходки с каждым разом становились все более и более скандальными.

Напомним, что Волочкова в "волосатом" лифчике напугала видом в воздушном шпагате: "Для этого я рождена".

Как сообщала Politeka, Волочкова в дерзком платье с вырезами озадачила "неопрятным" декольте: "Ей портниха отомстила".

Также Politeka писала, что скандалистка Волочкова выпятила все, что можно в платье экстремальной длины: "Неординарно!".