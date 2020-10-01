Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася черговим домашнім образом і зганьбилася

Анастасія живе в досить великому і облаштованому всіма зручностями будинку. При цьому у неї є навіть свій невеликий домашній театр. Там вона виступає для дітей, часто показує, як тренується і веселиться з близькими і таємним коханим.

Цього разу балерина в червоній сукні в підлогу і з невдалим вирізом в зоні бюста розповіла докладніше про свій театр, позуючи на міні-сцені:

"Я обожнюю цей домашній Великий театр. Тут завжди панує особлива атмосфера. 🙏 🩰 🦢 Це подарунок мені мого близького друга ще кілька років тому.🌺 Ми і мініатюру нашого спектаклю "Балерина в Задзеркаллі цирку" показували і проводили його Live Stream😊 на моєму сайті і в YouTube можна подивитися. І в цьому душевному місці я дуже люблю іноді робити свій балетний екзерсис.💃 🩰 # анастасіяволочкова #Волочкова " - повідомляє Волочкова.

А ось що пишуть в мережі, публікуючи кадри з балериною, і даючи можливість анти-фанатам обговорити поведінку знаменитості:

"Млинці б свої зібрала, Зінаїда☺️; то близький друг подарував театр, то улюблений, то сама побудує. Зовсім забрехався Насос;в наступній книзі Насос розповість, що це шейх їй подарував театр - несподівано, але після того, як довго і наполегливо на колінах благав прийняти подарунок; Театр імені мене; не театр, а храм; з наскиними немічними мощами😹; ось мучить питання: їй спеціально кравчині такі дебільні сукні шиють?🤔Може мстять за щось?; я не люблю таке плече, нагадує бабський халат.або спусти нижче.Або зроби вже, або зроби нормальну, звичайну пройму рукава.зі смаком зовсім бяда🙈"»

Раніше ми повідомляли, що Анастасія славиться любов'ю до реклами самих різних товарів. Щоб отримати подарунок або якусь послугу безкоштовно, балерина згодна рекламувати купелі, кулери для води, магазини з доставки продуктів, салони краси і багато іншого. Цього разу Волочкова вирішила розповісти про своїх нових знайомих, які привели в порядок її пухнастого домашнього вихованця Лаки.

Так, спеціально для того, щоб похвалитися своїм вихованцем, Анастасія одяглася до прийому гостей. Два різних образи балерина продемонструвала з пухнастим другом на руках. При цьому примітним стає те, що сама Анастасія не ходить в салон на стрижку, а її волосся їй фарбує її Домробітниця. Саме за зачіску Волочкову висміюють найбільше, тому вона заздалегідь приховала доступ до коментарів, уникаючи порад про те, що "їй самій пора постригтися".

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій: "маю право!».

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня: "прямо в кабінеті вони..."