Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала свої ноги в сміливому міні

Зірка опублікувала фото зі свого будинку, в якому позувала не одна, а в компанії своїх працівників - Лоли і Рустама, повідомляє Politeka.net. За словами артистки їх дружбі виповнилося п'ять років. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

З нагоди свята артистка вибрала коротке міні-плаття, яке оголило її стрункі ніжки. 

Зірка взула білі босоніжки на підборах і платформі. В руках вона тримала букет білих троянд, які їй подарував Рустам. 

"Відзначаємо ми сьогодні наш п'ятирічний союз дружби і взаєморозуміння з Лолочкою і Рустамом.🌺 @hilola0491 @rustam.rakhimovich ця Сім'я створює затишок нашого будинку, його пахощі, чистоту і комфорт. Лолочка і Рустам нескінченно добропорядні люди і наші відносини побудовані на довірі, взаємоповазі і взаєморозумінні. 🙏", - йдеться в пості зірки. 

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Волочкова повідомила, що дуже дорожить відносинами зі своїми співробітниками, зізналася в коханні і подякувала за все. 

"Я вирішила подарувати Лолочці лілії (як символ чистоти душі), а коли зайшла в будинок, виявилося, що Рустам купив мені білі троянди мої улюблені в тому ж салоні в нашому селищі 🌺 🦢 у нас взагалі все з ними позитивно, весело і неординарно!😂 😊 👍 Це схоже на те, коли спускаєшся на кухню зварити коханому чашечку кави і виявляєш, що вона вже зварена їм для тебе..❤ ️ ",- написала Анастасія. 

За дві години пост зібрав понад 1000 лайків і жодного коментаря, адже зірка давно закрила їх від хейтерів. 

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Отмечаем мы сегодня наш пятилетний союз дружбы и взаимопонимания с Лолочкой и Рустамом.🌺 @hilola0491 @rustam.rakhimovich Эта Семья создаёт уют нашего дома, его благоухание, чистоту и комфорт. Лолочка и Рустам бесконечно добропорядочные люди и наши отношения построены на доверии, взаимоуважении и взаимопонимании. 🙏 Спасибо Вам, дорогие мои за всё! Я очень вас люблю и дорожу! 🙏😊 Счастья Вашей семье! Низкий поклон Вашим родителям. Только у таких замечательных людей могли родиться вот такие дети.😊 Я решила подарить Лолочке лилии (как символ чистоты души), а когда зашла в дом, оказалось, что Рустам купил мне белые розы мои любимые в том же салоне в нашем посёлке @balsvetov 🌺🦢 У нас вообще все с ребятами позитивно, весело и неординарно!😂😊👍 Это похоже на то, когда спускаешься на кухню сварить любимому чашечку кофе и обнаруживаешь, что она уже сварена им для тебя..❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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