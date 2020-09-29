Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала свої ноги в сміливому міні

Зірка опублікувала фото зі свого будинку, в якому позувала не одна, а в компанії своїх працівників - Лоли і Рустама, повідомляє Politeka.net. За словами артистки їх дружбі виповнилося п'ять років. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

З нагоди свята артистка вибрала коротке міні-плаття, яке оголило її стрункі ніжки.

Зірка взула білі босоніжки на підборах і платформі. В руках вона тримала букет білих троянд, які їй подарував Рустам.

"Відзначаємо ми сьогодні наш п'ятирічний союз дружби і взаєморозуміння з Лолочкою і Рустамом.🌺 @hilola0491 @rustam.rakhimovich ця Сім'я створює затишок нашого будинку, його пахощі, чистоту і комфорт. Лолочка і Рустам нескінченно добропорядні люди і наші відносини побудовані на довірі, взаємоповазі і взаєморозумінні. 🙏", - йдеться в пості зірки.

Волочкова повідомила, що дуже дорожить відносинами зі своїми співробітниками, зізналася в коханні і подякувала за все.

"Я вирішила подарувати Лолочці лілії (як символ чистоти душі), а коли зайшла в будинок, виявилося, що Рустам купив мені білі троянди мої улюблені в тому ж салоні в нашому селищі 🌺 🦢 у нас взагалі все з ними позитивно, весело і неординарно!😂 😊 👍 Це схоже на те, коли спускаєшся на кухню зварити коханому чашечку кави і виявляєш, що вона вже зварена їм для тебе..❤ ️ ",- написала Анастасія.

За дві години пост зібрав понад 1000 лайків і жодного коментаря, адже зірка давно закрила їх від хейтерів.

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