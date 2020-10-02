Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева отправилась на гастроли в Дагестан
Как сообщает Politeka.net, об этом артистка рассказала у себя в Инстаграм. Сначала певица опубликовала зажигательные танцы с местным жителем. Судя по обстановке, Королева выступала на корпоративе. Она пела, а рядом с ней танцевал очень активный и артистичный мальчик, который, к тому же, снимал свой танец на видео.
«Крутой пацан», - написала звезда.
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Кроме этого, после концерта Наташа Королева записала видео-благодарность для своих поклонников. Она позировала с огромным букетом цветов и высказывала благодарность. Кроме этого, Королева намекнула про сложный период в своей жизни.
«Дагестан, мы улетаем, но в нашем сердце осталось море ваших улыбок, потрясающий прием, огромные букеты цветов, которые просто невозможно все увезти. Ну и конечно невероятное гостеприимство. Спасибо, дорогие. Это было невероятно, вы зарядили меня вашей энергией, темпераментом. Ваши открытые души и добрые сердца так необходимы мне в этот момент. Спасибо», - отметила певица.
Ранее мы писали, что Наташа Королева решилась на интервью после измен мужа. Она высказала мнение, что проблемы в отношениях начинаются, когда приходит кризис среднего возраста.
Напомним, что бесстыжий Тарзан после измен устроил стриптиз с известным "альфа-самцом": "Жалко Королеву".
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