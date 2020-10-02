Бывшая участница шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова удивила новым осенним образом

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на Instagram знаменитости.

Напомним, девушка стала популярна сразу после шоу. Скандальный финал лишь добавил ей популярности и известности. Даша рассталась с Максом Михайлюком сразу после шоу, после того, как узнала, что у парня была интимная связь с одной из участниц во время съемок эфира.

"Нет ничего невозможного, если ты офигевшая 😅", – подписала снимок знаменитость.

На снимке Ульянова позирует в сером джемпере с принтом и черной кожаной куртке. Волосы Даши распущены и свободно ниспадают на ее грудь. Довершает образ Ульяновой розовый браслет на левой руке.

Поклонники по достоинству оценили свежее фото знаменитости. За короткий срок они поставили пости 4 тысячи лайков и оставили большое количество восторженных комментариев.

"🔥🔥🔥😻😻😻 Красивая 😍🥂 Слова прям в яблочко❤️ Ох, как иногда этого не хватает 😂😂👌😘 Ок, как стать офигевшей онлайн без регистрации", – написали они.

Напомним, победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова поразила восхитительными формами в «прозрачном» боди.

"Даша, расскажи, как ты похудела?". Это один из самых топовых вопросов от вас мне. Давайте поговорим об этом... А ещё, знали бы вы, как я не хотела выставлять второе фото. Мне кажется, что это было не со мной. Но с другой стороны, хочу, чтобы вы реально понимали, что нет ничего невозможного", - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Ульянова решила показать, как именно она похудела. Результат произвел эффект бомбы среди ее поклонников.

Напомним, Ульянова из «Холостяка» задрала халатик, сверкнув самыми сладкими местами: «Какая грация».

Как сообщала Politeka, поза впечатляет: Даша из "Холостяка" козырнула молодым телом в мини-бикини на отдыхе в Одессе.

Politeka также писала, что Даша из «Холостяка» озадачила округлившимся животиком и призналась: «Сказка стала реальностью».