Украинцам раскрыли опасность "удаленной работы с хорошей зарплатой", которую начали в последнее время всем предлагать

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

Как предупреждают в госрегуляторе, сейчас в сети активизировались мошенники, которые предлагают украинцам "высокооплачеваемую работу".

Работа заключается в осуществлении денежных переводов через личные счета. Но в НБУ предупреждают, что такие переводы - операции по отмыванию денег.

"Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным", – добавили в пресс-службе ведомства.

В своих объявлениях о "хорошей работе" злоумышленники пишут, что опыт работы не обязателен, а сотруднику необходимо иметь личный банковский счет, через которых нужно осуществлять денежные переводы.

В НБУ предупреждают, что такими объявлениями злоумышленники вербуют людей для отмывания нелегальных доходов, которые были получены от:

торговли наркотиками;

торговли людьми;

кражи средств с других банковских счетов/карт.

"Будьте осторожны! Эта деятельность – незаконна, за нее можно попасть за решетку. В любой ситуации следует оставаться честным человеком. Лучше поискать другое предложение от достойного работодателя", – подытожили в пресс-службе Национального банка.

Ранее мы сообщали, Нацбанк предлагает ужесточить наказание за мошенничество с платежными картами. Ведомство уже разрабывает законопроект, который предусматривает соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Сегодня в Украине мошенникам грозит лишь штраф, а НБУ предлагает наказывать лишением свободы сроком один год. В это вже время уже сейчас за аналогичные правонарушение в Евросоюзе нарушителям дают до 25 лет, а в США - вплоть до пожизненного заключения.

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