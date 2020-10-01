Стало известно, кто может не рассчитывать на надбавки к зарплатам

Об этом пишет Сегодня.

По информации журналистов, некоторых учителей лишают надбавок к окладам, которые составляют немалую часть их заработной платы.

В частности, речь идет об учителях Прикарпатья. Так, местные учителя жалуются, что их лишили надбавок к зарплатам, из-за чего им приходится выживать.

По словам учительницы Марии Дмитрецкой, она имеет инвалидность второй группы. В семье она единственная кормилица, а весь ее доход составляет 10 тысяч гривен при 30-летнем опыте работы. Известие о том, что из этой суммы вычислят более тысячи гривен, ошеломило женщину, из-за чего она решила протестовать со своими коллегами.

Директор учебного заведения, в котором работает Мария, предупредил, что учителя останутся без надбавок как минимум до конца года, потому что в бюджете не хватает денег.

Учителя объясняют, что проблемы с деньгами начались, когда правительство ввело новую формулу начисления такой субвенции.

Если детей в классе не хватает, субвенцию должны выделять из бюджета населенного пункта. Так и делали прошлые годы. Но в этом году свободных 1,5 млн гривен в бюджете города просто не нашлось. Из-за чего местный глава предупредил, что обращался за помощью в Министерство образования, но там ему отвечали, что это проблема местных властей.

Ранее мы предупреждали, что реальная зарплата в Украине в августе текущего года выросла на 6% в годовом измерении, однако, по сравнению с июлем уменьшилась на 2,8%.

В Госстате отмечали, что средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе составила 11 446 гривен.

Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве (16795 грн), самый низкий – на Черниговщине (8996 грн).

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