Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски похвалилась упругими ягодицами в пижаме в горошек

Загорелая модель чаще всего показывает в Инстаграм жаркие фото, которые сделаны на пляже или дома на отдыхе с супругом. Так как девушке нравится ленивый отдых, она старается публиковать естественные кадры. При этом сама модель также предпочитает домашний стиль или появляется на пляже в бикини без рисунков, принтов и украшений.

Один из таких простых образов Эмили сразу обсудили фанаты. Пижама темно-синего цвета в белый горошек и такого же цвета бикини очень удачно подчеркнула стройность знаменитости и ее пышные ягодицы, которые Ратаковски показала, повернувшись спиной.

«Я всегда крала футболки Себо, поэтому решила, что нам нужно иметь свои. Приталенный крой, милая форма, подберите свой любимый костюм или наденьте его отдельно 💓,» - написала Эмили, комментируя свое преображение.

Вот что пишут фанаты:

«Да прекрасна! Можно даже не крутиться; как это мило; комплименты не закончатся никогда; а малышка с перчиком, это остро 🌶🌶🌶🔥🚁; такая романтичная и домашняя💜; я упал на небеса; ты очень хороша; свалилась с небес или сама спустилась?; сколько можно повторять, что ты огненно хороша🔥».

Мы ранее писали, что девушка каждый день показывает, как проводит время дома. В отличие от коллеги и подруги Беллы Хадид, модель не показывает большее количество фото в Инстаграм с показов или гримерки. Вместо этого модель балует поклонников домашними кадрами или фото с пляжа.

Так как Эмили любит естественность, на пляже она всегда с распущенными волосами, без макияжа и с простыми бикини без принтов. Чаще всего девушка выбирает лаконичные дизайны. К примеру, на одних пляжных фото можно увидеть, как Эмили примерила стильное горчичное бикини в белый горошек.

Стройная фигура не оставляет никого равнодушными. Девушка отмечает: она не голодает, на самом деле она любит вкусно поесть. Вот что говорила Эмили раньше.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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