Не только работодатели, но и сами украинцы смогут каждый месяц делать взносы к своей пенсии

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, солидарную систему в стране хотят сбалансировать накопительным уровнем, передает Politeka, ссылаясь на Главком.

"Это когда есть собственный накопительный счет, на который ежемесячно ты и твой работодатель платите взносы. Например, по два взноса в первый год – 2% взносы из зарплаты и 2% заплатит работодатель. Я могу в ежедневном режиме видеть эти средства, которые должны вкладываться, работать как долгий инвестиционный ресурс", – объяснила чиновница.

Министр утверждает, что нововведение принесет ощутимую прибавку к пенсиям украинцев.

"Если ничего не изменится, и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже показывая большую официальную зарплату, выплачивая взносы и приобретая стаж, это будет 20-30% от моей зарплаты перед пенсией. Например, при зарплате 10 тысяч – это 3 тысячи пенсии", – добавила министр.

Ранее мы писали, что из пенсий украинцев могут вычитать до 50% от общей ее суммы. В ПФУ объяснили, что согласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», из пенсии возможно вычитание не более 50% от ее размера на содержание членов семьи, а также на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.

Также причинами могут быть смерть пострадавшего или возврат переплаченных сумм зарплаты в случаях, предусмотренных законом.

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