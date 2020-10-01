Актриса студии "Квартал 95" и глава «Женского квартала» Елена Кравец поразила лучезарной улыбкой

Как передает Politeka.net, на официальной странице «Женского квартала» в Инстаграм появился невероятно женственный и красивый портрет Елены Кравец. Женщина стояла за кулисами в черной рубашке, немного расстегнутой сверху. Ее волосы были собраны в пучок. Было видно, что Кравец настроена на рабочий процесс.

Самая главная фишка фото – это неподдельная улыбка актрисы. Благодаря ней фото получилось очень женственным и нежным.

«Сколько в глазах! ❤️ На что так смотрит наша волшебная @lennykravets?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях к посту Кравец оставили несколько комплиментов.

«Ленка, Ленка, что ж это за улыбка!!!», «Красотка», «Любовь», «Класс», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елена Кравец показала, какой была в день своей свадьбы. В честь 18-й годовщины на фан-страничках актрисы решили опубликовать архивные кадры с торжества. Стоит отметить, что за годы Елена практически не изменилась, только отпустила волосы.

«Леночка, поздравляем вас! Будьте и дальше счастливой и крепкой семьей, которая является для многих примером», - поздравили Елену поклонники.

Напомним, что Кравец едко разнесла звезд "Квартал 95" за кулисами, редкие кадры: "Кто не работает - тот...".

Как сообщала Politeka, нежная Кравец из "Квартал 95" пленила красотой в блузе с необычным врезом: «Какая же ты прекрасная».

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» стала другим человеком, поражающие кадры: "Приятно смотреть...".