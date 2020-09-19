Зірка студії "Квартал 95" і керівник "Жіночого кварталу" Олена Кравець висміяла своїх підопічних

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала кумедне відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Олена Кравець показала, як обідають актриси "жіночого кварталу" і не упустила можливості зістрити на їхню адресу.

"Ви думаєте, чому ми такий професійний колектив? Чому так класно виступаємо і добре виглядаємо? Тому що хто не працює - той їсть", - заявила артистка. У відповідь дівчата обурилися і розповіли, що Кравець поїла раніше всіх. "Я не їм, росою харчуюся, їжею духовною", - запевнила Олена.

У чорно білому ролику можна помітити, чим колектив "жіночого кварталу" займається під час перерви. Ірина Сопонару і Катерина Нікітіна трапезують за столом, їх колеги Саша Машлятіна, Настя Оруджова і Аліна Блажкевич примостилися на підлозі, а вокалістки Еліна Мбані і Марта Адамчук присіли на стільцях біля стіночки. Лера Товстолес, мабуть, встигла перекусити і вирішила "залипнути" в смартфон.

На жаль, Олена Кравець опублікувала відео із закулісся не на основному профілі, а в сторіз - тому шанувальники "Кварталу 95" не змогли поділитися своїми емоціями від побаченого.

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