Зірка студії "Квартал 95" і керівник "Жіночого кварталу" Олена Кравець висміяла своїх підопічних
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала кумедне відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Олена Кравець показала, як обідають актриси "жіночого кварталу" і не упустила можливості зістрити на їхню адресу.
"Ви думаєте, чому ми такий професійний колектив? Чому так класно виступаємо і добре виглядаємо? Тому що хто не працює - той їсть", - заявила артистка. У відповідь дівчата обурилися і розповіли, що Кравець поїла раніше всіх. "Я не їм, росою харчуюся, їжею духовною", - запевнила Олена.
"Так приємно дивитися": заміжня Седокова без сорому посвітила "пересмаженим" бюстом перед Ургантом
"Я коханець Максима Галкіна": чоловік покійної Жанни Фріске зізнався, як його приголомшила Пугачова
Українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили: "Впродовж 14 днів..."
Розпалена Кароль в прозорих колготках показала головне: "Офігіти не встати"
У чорно білому ролику можна помітити, чим колектив "жіночого кварталу" займається під час перерви. Ірина Сопонару і Катерина Нікітіна трапезують за столом, їх колеги Саша Машлятіна, Настя Оруджова і Аліна Блажкевич примостилися на підлозі, а вокалістки Еліна Мбані і Марта Адамчук присіли на стільцях біля стіночки. Лера Товстолес, мабуть, встигла перекусити і вирішила "залипнути" в смартфон.
На жаль, Олена Кравець опублікувала відео із закулісся не на основному профілі, а в сторіз - тому шанувальники "Кварталу 95" не змогли поділитися своїми емоціями від побаченого.
Нагадаємо, що юна дочка Олени Кравець з "Квартал 95" показала справжню насолоду: "просто бомба"
Як повідомляла Politeka, Кошового з "Квартал 95» зняли на побаченні зі спекотною блондинкою, несподівані кадри:" Жека водив мене…»
Також Politeka писала, що зірка " Кварталу 95 "приголомшила змінами в зовнішності:"Просто не впізнати".