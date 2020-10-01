Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал, как нужно проводить обеденный перерыв

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось на официальной странице «Квартал 95» в Инстаграм. На фото Женя в красивом брючном костюме сидел на высоком стуле, задрав ногу. Судя по фото, он что-то жевал или пытался откусить.

«Если обеденный перерыв - то с удовольствием. Женя показывает как», - подписали фото авторы канала.

За полчаса пост собрал более 1,5 тысяч лайков. В комментариях под постом оставили массу отзывов, как положительных, так и отрицательных.

«Какой мощный», «Очень красиво сделано», «Сало жесткое попалось. Что прям скривился. Приятного аппетита», «Как-то отвернуло от Жени и от всех 95 х...плохие асоциации...», «Крутяк!», «Женя показывал как правильно вытянуть мясо с между зубами», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой в интервью ведущей Александре Кучеренков в передаче "33 за 3" заявил, что не возьмет президента Владимира Зеленского обратно в "Квартал 95". Артист заявил, что и сам Зеленский пока не стремится назад.

Добавим, что на фото с Кучеренко Евгений выглядел очень комично. И ведущая и комик решили сделать гримасы для фото.

Напомним, что Евгения Кошевого засняли на свидании со знойной блондинкой, неожиданны кадры: «Жека водил меня…».

Как сообщала Politeka, "Квартал 95" ошарашил известием об отмене концертов, что произошло: "Боже, жалко так".

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой из "Квартал 95" похвастался радикально новой внешностью, домашнее фото: "Немножко зарос".