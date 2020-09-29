Студія "Квартал 95» зробила термінове звернення до глядачів

Як передає Politeka.net, повідомлення з'явилося на офіційній сторінці «Кварталу 95» в «Instagram».

"Друзі, заплановані концерти" Вечірнього кварталу» в Білорусі в листопаді не відбудуться у зв'язку з поточними подіями в світі і країні", - йдеться в повідомленні.

Звістку активно коментують користувачі Мережі, багато хто дуже засмутилися, але все ж сподіваються побачити виступ пізніше.

"Дуже шкода", " ми обов'язково зустрінемося в Білорусі в світлому майбутньому!", "Боже шкода то як 😭 😭 😭 😭 я вас просто обожнюю😭 😭❤️❤️», «шкода», «нічого, приїдете, коли стабілізується обстановка», - пишуть в коментарях до посту.

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