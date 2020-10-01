53-летний российский поп-король Филипп Киркоров восхитил новыми кадрами с любовником Ольги Бузовой

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, посвященное голосованию "GQ Человек года", которое мужской журнал проводит в различных номинациях.

«С наступлением эпохи #tiktok и короткого фокуса внимания, буду немногословен: я и мои друзья и замечательный вечер GQ», - написал Король российской эстрады.

На снимках Киркоров позирует в частности рядом с любовником Ольг Бузовой, рэпэром Давой.

«Это был шикарный вечер», - прокомментировал событие российский рэпер.

Именно это парочка (Киркоров и Дава) вызвала бурную реакцию Сети.

«Филя отобьет Даву у Ольги», - пишут в комментариях.

При этом пользователей Сети отсутствие Бузовой на вечеринке смутило.

«Почему Олю проигнорировали? Правильно говорили, что Оля его протолкнет, а потом будет ему не нужна. Наверно так и есть. После встречи с Фильтром Оли рядом больше нет!», «Седина в бороду, бес в ребро», «А Главной красотки-то @buzova86 не хватает. Без нее праздник - не праздник», - пишут в Сети.

Отметим, Дава уже не скрывает размолвку с Бузовой. На мероприятии он старался бодро и уверенно держаться под вспышками фотокамер, но окружающие все же отметили его не радужное настроение. На вопрос о том, почему они с Ольгой перестали радовать поклонников совместными фото, Манукян ответил скромно:

«Не знаю... Но когда мы снимаемся вместе, все говорят: «Смотрите, они хайпуют на своих отношениях!». Когда не снимаемся — снова то же самое. Получается палка о двух концах. Я просто хочу немного пожить своей жизнью. Личное — это личное, а работа остается работой».

Напомним, ранее Филипп Киркоров и Дава совместно записали трек «Роллекс». Как известно. Бузова тоже хотела бы спеть вместе с Королем российской эстрады, но пока это только мечты.

Напомним, вырядившийся Киркоров смутил внешним видом.

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