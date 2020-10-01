34-летняя российская певица и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова в интервью российским СМИ призналась, что еще с детства ей доставалось за попытки выделиться из толпы, передает Politeka.

По ее словам, кроме проблем в отношениях с сестрой, ее детство было омрачено непростыми отношениями с педагогами той школы, в которой училась будущая звезда.

Так, директор школы, в которой училась маленькая Оля, до сих пор ее ненавидит за то, что Бузова внезапно решила выделиться среди своих сверстниц и начала выглядеть слишком ярко.

"Я всегда была очень активной и уже тогда вела за собой людей. Директор школы ненавидит меня по сей день. Я пришла в школу, у меня на голове статуя Свободы из геля и лака", – вспоминает знаменитость.

Ведущая рассказала также, что в той гимназии, в которой она училась, были заведены очень строгие внутренние правила и от всех учащихся требовали ходить в форме.

Саму школьную форму Оля игнорировать не решилась, однако все равно выделялась среди сверстников своей прической.

"Я в форме была, но на голове – статуя Свободы. Почему-то учителям это не нравилось, но я так самовыражалась", – призналась Бузова.

Ранее мы писали, что 34-летняя российская певица и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова вызвала переполох в сети своим появлением в "Битве экстрасенсов". Звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в роскошном длинном платье с безумным разрезом, "спрятавшись" за ширмой-портьерой. Ольга театрально отвела руку в сторону и таинственно посмотрела в камеру, отвернувшись от зеркала.

Девушка стала тем самым смельчаком в отборочном испытании "Мистер Х". Участники "Битвы экстрасенсов" должны были вслепую сделать свое предсказание.

"И снова в бой 👸🏻🎥💫", - подписала фото Бузова.

Как известно, шаман Максим Федоров заявил, что в душе Бузовой - пустота, которую та заливает слезами и алкоголем. Кроме того, у нее якобы "холодное чрево" - свыше ей посылают детей, но она сама не хочет становиться матерью. Певица прервала шамана, не желая дальше слушать подобное. Другой участник "Битвы", Максим Рапопорт, сообщил, что Ольга до сих пор скучает за экс-супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Напомним, что Бузова с новой прической поразила сходством с Джей Ло: "Губы становятся все больше и больше".

Как сообщала Politeka, Бузова без белья и стыда оскандалилась на популярном шоу: "Только тебя там не хватало".

Также Politeka писала, что Бузова после расставания с любимым похвасталась роскошными подарками, бывший не смолчал: "Не нравится...".