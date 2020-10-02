Американская модель Эбигейл Рэтчфорд покорила простым образом в желтом бикини

Модель каждый день показывает, как занимается новыми съемками в стильном белье. Рекламируя продукцию модных брендов, девушка стала очень популярна, ведь ее образы копируют сотни женщин.

Стильная брюнетка не скрывает прошлого – ранее она работала официанткой, искала себя до тех пор, пока не поняла, что именно необычная внешность станет ее ключом к успеху.

На одном из соблазнительных кадров Эби прогнулась, выпятив бюст вперед и показывая его во всей красе в желтом бикини. Темные локоны модель распустила, а свой минималистичный образ она дополнила легким макияжем.

Желтый цвет купальника особенно удачно смотрелся на загорелом теле Рэтчфорд, что и отметили фанаты:

«Горячая штучка; девочка в порядке👌; хотел бы попробовать ваш лимонад! 👅;О, детка💋😘; ты лучшая и ты это знаешь; Да детка! 😍🔥;Очень красиво❤️; Вкусный Лимонлайд; Превосходно; Красивее невозможно 😍😍; Потрясающая красотка с телом, богиня 😍; Я буду профессиональным консультантом для этих лимончиков😉; такая девочка милая; сколько тут ярких моментов; прогиб засчитан; это очень ярко».

Ранее мы писали, что стройная модель с привлекательной внешностью каждый день показывает в разделе Стори в социальной сети Инстаграм, как веселится на съемках. Красотка проводит насыщенные будни и демонстрирует самые разные образы, так как сотрудничает с онлайн-магазинами одежды.

Эби показывает на фото, как правило, лучшие наряды для дома или же кружевное белье, способное вскружить голову многим. Этот раз не был исключением. Рэтчфорд удалось поразить даже без пикантных нарядов – она просто сбросила все лишнее и прикрылась белоснежным банным полотенцем, посветив при этом ягодицами.

Жаркий кадр из ванной знаменитости прокомментировали несколько сотен фанатов самым разным образом.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"