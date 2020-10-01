Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая стала участницей проекта «Танці з зірками», повредила ногу
Как передает Politeka.net, об этом сама ведущая рассказала во время репетиции. Ее партнер, хореограф Илья Падзина снял на видео, как травмированная Ольга сидит на полу и заматывает ногу эластичным бинтом.
Судя по тону разговора, у партнеров намечается небольшой конфликт.
«Уже час Ольга Михайловна…», - начал было рассказывать хореограф, но телеведущая его оборвала.
«У меня очень болит нога, я ее растянула вчера, когда танцевала твой контемп и румбу. Кукарача, кукарача…Еле отхожу..», - пробурчала обиженная Фреймут.
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«Ну, и что будем теперь делать?», - спросил встревоженный Илья.
«Будем танцевать на одной ноге. Пошли», - ответила Фреймут.
«Ну танцуй, танцуй», - закончил Илья.
Отметим, что на последнем эфире пару Фреймут и Падзину похвалили за прекрасный ироничный танец. Судьи шоу отметили, что видят прогресс и рост Ольги. Сама же телеведущая не удержалась от колких замечаний в адрес судей.
Добавим, что травмы на «Танцях з зірками» обычное дело. Из-за того, что звездам приходится работать на грани своих возможностей, они часто травмируются.
Напомним, что красотка-сестра Фреймут затмила сонную ведущую после скандалов на «Танцях з зірками»: «Три часа и все…».
Как сообщала Politeka, Фреймут в пижаме похвасталась, как ей повезло с партнером на "Танцях", называют королем: "Младше меня на...".
Также Politeka писала, какой Ольга Фреймут была до славы, красивыми не рождаются: "Кривые зубы, толстенькая...", неизвестные фото.