Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая стала участницей проекта «Танці з зірками», повредила ногу

Как передает Politeka.net, об этом сама ведущая рассказала во время репетиции. Ее партнер, хореограф Илья Падзина снял на видео, как травмированная Ольга сидит на полу и заматывает ногу эластичным бинтом.

Судя по тону разговора, у партнеров намечается небольшой конфликт.

«Уже час Ольга Михайловна…», - начал было рассказывать хореограф, но телеведущая его оборвала.

«У меня очень болит нога, я ее растянула вчера, когда танцевала твой контемп и румбу. Кукарача, кукарача…Еле отхожу..», - пробурчала обиженная Фреймут.

«Ну, и что будем теперь делать?», - спросил встревоженный Илья.

«Будем танцевать на одной ноге. Пошли», - ответила Фреймут.

«Ну танцуй, танцуй», - закончил Илья.

Отметим, что на последнем эфире пару Фреймут и Падзину похвалили за прекрасный ироничный танец. Судьи шоу отметили, что видят прогресс и рост Ольги. Сама же телеведущая не удержалась от колких замечаний в адрес судей.

Добавим, что травмы на «Танцях з зірками» обычное дело. Из-за того, что звездам приходится работать на грани своих возможностей, они часто травмируются.

Напомним, что красотка-сестра Фреймут затмила сонную ведущую после скандалов на «Танцях з зірками»: «Три часа и все…».

Как сообщала Politeka, Фреймут в пижаме похвасталась, как ей повезло с партнером на "Танцях", называют королем: "Младше меня на...".

Также Politeka писала, какой Ольга Фреймут была до славы, красивыми не рождаются: "Кривые зубы, толстенькая...", неизвестные фото.