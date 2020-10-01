Из пенсий украинцев могут вычитать до 50% от общей ее суммы

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение издания Пенсионный курьер.

В ведомстве объяснили, что согласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», из пенсии возможно вычитание не более 50% от ее размера на содержание членов семьи, а также на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.

Также причинами могут быть смерть пострадавшего или возврат переплаченных сумм зарплаты в случаях, предусмотренных законом.

Ранее мы писали, что глава министерства соцполитики Марина Лазебная раскрыла украинцам дальнейшие планы на пенсионную систему. По словам министра, в Украине хотят объединить солидарную и накопительные пенсионные системы, а также ввести дополнительный взнос для сотрудника.

Глава Минсоцполитики сообщила, что планируется сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Так, у сотрудника должен быть собственный накопительный счет, на который каждый месяц он и его работодатель платят взносы.

В начале работы из зарплаты сотрудника будут удерживать 2%, которые поступят на особый счет. Таким образом, люди, вышедшие на пенсию получать более высокие выплаты.

Лазебная подчеркнула, что прежняя система начисления пенсий не сможет работать. Если в стране не нагрянут изменения, то даже с большой официальной зарплатой, выплатой взносов и приобретением стажа, пенсия будет 20-30% от зарплаты. Так, к примеру, зарплата в 100 тысяч приведет к пенсии размером 3000 гривен.

Министр сообщила, что пенсионное реформирование уже запущено. Соответствующий фонд пополняется налогоплательщиками, но в ПФУ все равно существует дефицит средств.

Украинцам разъяснили, когда ждать пенсию льготным категориям. Речь идет о сотрудниках, которые работают во вредных условиях и по сокращенной неделе.

Еще 18 ноября 2005 года Министерства труда и социальной политики Украины выдало приказ, в котором утвердили Списки 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Льготный стаж засчитывается только период, когда работник трудился на вредном производстве в течение полного рабочего дня, а именно: по указанным Спискам не менее 80% рабочего времени, установленного для данных. Информация берется с учетом подготовительных, вспомогательных, текущих ремонтных работ, связанных с выполнением трудовых обязанностей.

Когда сотрудник работает "неритмично", то согласно пункту 7 Порядка 383, подсчет льготного стажа делается так: общее число дней, во время которых сотрудник полный рабочий день был занят при вредных условиях, делится на 25,4 — при шестидневной рабочей неделе и на 21,2 — при пятидневной рабочей недели.

Производится расчет льготного стажа сотрудников специализированных предприятий и организаций (ремонтных, ремонтно-строительных, монтажных), которые заняты полный рабочий день на работах с вредными условиями также по спискам.

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