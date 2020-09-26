Украинская певица Наталья Могилевская поделилась домашним видео

Как передает Politeka.net, соответственные кадры звезда опубликовала на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

"Доброе утро! Наслаждайтесь каждым днем жизни и радуйтесь солнцу", - пожелала певица свои поклонникам в подписи к посту.

На опубликованных кадрах певица предстала в платье з довольно откровенным разрезом. Сидя на кресле она отправила воздушный поцелуй то ли своим поклонникам, то ли оператору, который снимал ролик.

"Наташа вы большая умница и труженица! Такой блеск в глазах бывает только от большой любви! Будьте счастливы.", "Девочка, ты огонь", "Наталья, Вам так к лицу любовь. Вы сияете от счастья!", "Стильная, красивая, позитивная красавица", - писали под постом Могилевской.

Ранее мы писали, что популярная украинская певица Наталья Могилевская пришла на светское мероприятие в ночнушке с миллионером.

Показ Могилевская посетила с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым. Это был не первый их совместный выход в свет. Хотят разговоры, что красавчик не просто друг Натальи, но певица все слухи отрицает.

Напомним, Могилевская на фоне слухов о романе с миллионером поделилась постельным фото.

Как сообщала Politeka, довольная Могилевская в платье с вырезом посветила самым интересным.

Также Politeka писала, что Могилевская дерзко опустила украинских гастролеров в РФ, видео.