Украинская певица Наталья Могилевская поделилась домашним видео
Как передает Politeka.net, соответственные кадры звезда опубликовала на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"Доброе утро! Наслаждайтесь каждым днем жизни и радуйтесь солнцу", - пожелала певица свои поклонникам в подписи к посту.
На опубликованных кадрах певица предстала в платье з довольно откровенным разрезом. Сидя на кресле она отправила воздушный поцелуй то ли своим поклонникам, то ли оператору, который снимал ролик.
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"Наташа вы большая умница и труженица! Такой блеск в глазах бывает только от большой любви! Будьте счастливы.", "Девочка, ты огонь", "Наталья, Вам так к лицу любовь. Вы сияете от счастья!", "Стильная, красивая, позитивная красавица", - писали под постом Могилевской.
Ранее мы писали, что популярная украинская певица Наталья Могилевская пришла на светское мероприятие в ночнушке с миллионером.
Показ Могилевская посетила с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым. Это был не первый их совместный выход в свет. Хотят разговоры, что красавчик не просто друг Натальи, но певица все слухи отрицает.
Напомним, Могилевская на фоне слухов о романе с миллионером поделилась постельным фото.
Как сообщала Politeka, довольная Могилевская в платье с вырезом посветила самым интересным.
Также Politeka писала, что Могилевская дерзко опустила украинских гастролеров в РФ, видео.