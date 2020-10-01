Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", продемонстрировала изгибы почти в невидимом купальнике

Звезда регулярно делится с подписчиками в Инстаграм самыми жаркими фото, пишет Politeka.net. В этот раз красотка похвасталась формами в облегающем купальнике телесного цвета.

Сверху наряд был скромным, а вот, спускаясь ниже, можно заметить огромные вырезы по бокам. Плечи красотки были прикрыты, вероятно, чтобы их не обжигало солнце.

Вырезы по бокам оголили стройную талию и пышные бедра, в частности, упругие ягодицы. Бикини оголило сочные части тела, особенно это стало видно, когда модель повернулась спиной.

Красотка надела шляпку, прикрыв голову от солнца, ее длинные волосы закрыли собой пятую точку, но не до конца, оставив место для интриги.

Макияж Роуз лишь подчеркнул ее красивые черты лица. Отлично выделялись пышные ресницы и сверкающие от блеска губы.

"Немного витамина мне ✨", - подписала фото красотка.

За 14 часов пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что звезда, как всегда, превосходно выглядит.

"Позволь тебя обнять", - не сдержался один из фанатов.

Напомним, Деми Роуз надела на грудь тонкие лямки, напоминающих формой лифчик, однако сами по себе они представляли лишь "каркас" для белья. На обнаженные грудь звезда прилепила сверкающие камушки, которые скрыли от глаз пикантные места. С плеч спала серебряная накидка.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала лишь в красном лифчике с нереальным вырезом в зоне декольте, и сразу же получила несколько сотен отзывов.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике