Раскрыты нюансы внедрения системы накопительных пенсий в Украине

Об этом в эфире Украинского радио рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Politeka.net.

По ее словам, солидарную и накопительную систему могут соединить, чтобы не только работодатели, но и потенциальные пенсионеры делали взносы в бюджет со своего дохода.

“Мы предлагаем сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Это когда у тебя есть твой собственный накопительный счет, на который ежемесячно ты и твой работодатель платите взносы. Например, мы посчитали по 2 взноса в первый год – 2% взносы из моей зарплаты и 2% за меня заплатит мой работодатель. Я могу в ежедневном режиме видеть эти средства, которые должны вкладываться, работать как долгий инвестиционный ресурс”, – раскрыла Лазебная все нюансы накопительной системы в эфире радио.

Она также выступила за ужесточение контроля за средстами граждан со стороны государства.

“Если в государстве ничего не изменится, и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже показывая большую официальную зарплату, выплачивая взносы и приобретая стаж, при трендах экономических мы сегодня посчитали, что это будет 20-30% от моей зарплаты перед пенсией. Например, будет зарплата 10 тыс., то это 3 тыс. пенсии”, – резюмировала она в эфире Украинского радио.

Ранее мы рассказывали о новой индексации пенсий.

Первое повышение пенсии ожидается уже 1 января 2021 года. Как известно, с нового года в Украине повысят минималку, и она вырастет до 6000 гривен. В Минсоцполитики предупредили, что пропорционально зарплатам будут расти и пенсии.

После Нового года, как уверяют в Кабмине, минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн. В марте, по плану повышений запланирована индексация пенсий, но нюансы перерасчета раскроют только в феврале.

Напомним, что пенсии в Украине резко возрастут, названы сроки и суммы выплат

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