Артур Пирожков похвастался мужественным образом
"Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый", - процитировал он шведскую писательницу Астрид Линдгрен в подписи к посту.
В кадре Пирожков предстал на трапе возле самолета, а облачился артист в джинсы, белую футболку и косуху, которая только добавила брутальности его луку.
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Поклонники, а точнее поклонницы Пирожкова просто "поплыли" от его образа и пожелали ему счастливого полета.
"У тебя столько окон в самолёте, уже решил в какое смотреть будешь?", "Нельзя быть красивым таким!", "Далеко ли ты полетел, Сашенька", Здорово! Счастливого полета", - писали под постом артиста.
Ранее мы сообщали, что ради яркого образа в очередном фильме актер Александр Ревва решился на кардинальную смену имиджа, из-за чего ему придется некоторое время ходить с усами.
Напомним, что соблазнительная жена Артура Пирожкова засветила превосходный бюст: "Богиня красоты".
Как сообщала Politeka, жена Артура Пирожкова в полупрозрачной накидке показала, чем покорила сердце знаменитого мужа: «Жрица!».
Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова посветила загорелыми формами, впечатлив даже Лободу