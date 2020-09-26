Артур Пирожков похвастался мужественным образом

Как передает Politeka.net , свежим снимком артист поделился на своей страничке в Instagram.

"Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый", - процитировал он шведскую писательницу Астрид Линдгрен в подписи к посту.

В кадре Пирожков предстал на трапе возле самолета, а облачился артист в джинсы, белую футболку и косуху, которая только добавила брутальности его луку.

Поклонники, а точнее поклонницы Пирожкова просто "поплыли" от его образа и пожелали ему счастливого полета.

"У тебя столько окон в самолёте, уже решил в какое смотреть будешь?", "Нельзя быть красивым таким!", "Далеко ли ты полетел, Сашенька", Здорово! Счастливого полета", - писали под постом артиста.







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