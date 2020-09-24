Новая масштабная афера лишает денег ни о чем не подозревающих украинцев
Мошенники рассылают людям посылки почтой, хотя те не делали подобные заказы. В итоге доверчивым гражданам приходится платить большие суммы. От подобных афер уже пострадали тысячи украинцев, пишет «Сегодня».
«Позиция (мошенников) будет заключаться в том, что товар был отправлен и человек добровольно его принял и таким образом эта сделка была заключена, и таким образом никакого мошенничества в ней имеется», – объяснил адвокат Роман Марченко.
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Дело в том, что часто такие посылки подпадают под термин «первое открытие» — то есть после вскрытия вернуть товар уже будет невозможно, и человек обязан оплатить посылку. В результате украинцам приходится расплачиваться за свое любопытство.
Одна из пострадавших рассказала, что ей прислали в посылке средствпри том, что посудомойки у нее нет. Отправить посылку назад не удалось, отправитель все время был в зоне недосягаемости.
Другая женщина рассказала, что ей доставили «посылку с сюрпризом» в отделение почты, где она уже год не обслуживается. Внутри был пакет изумрудного цвета, но открывать пакетик киевлянка не решилась.
Специалисты рекомендуют усмирить свое любопытство и не открывать посылок, о которых вам ничего не известно. Потому что в противном случае привлечь мошенников к ответственности скорее всего не получится.
В свою очередь юристы советуют о подобных случаях сообщать в полицию. Если суметь доказать преступные действия мошенников, то они могут получить от 10 лет лишения свободы.
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