Украинцев предупредили об афере, из-за которой можно лишиться всех денег

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Так, 18 сентября в Николаеве две женщины, представившись сотрудницами банка, обманули пожилого жителя Центрального района на 130 тысяч гривен.

По словам мужчины, ему домой позвонила женщина и представившись сотрудницей банка, сообщила о том, что, к заявителю направлены представители финучреждения для проведения обмена старых денежных купюр на новые. Мужчина отдал незнакомкам 130 000 грн, взамен получив сувенирные купюры. Что деньги ненастоящие, пенсионер разглядел только тогда, когда мошенницы ушли. Так мужчина променял свои пенсионные сбережения на "фантики".

Отметим, в Украине действует еще одна опасная схема, в которой мошенники под видом социальных работников и предлагают 13-ю пенсию (которой на самом деле не существует). Якобы для выдачи денег они просят реквизиты банковской карты. А получив информацию снимают все деньги с карт доверчивых пенсионеров.

Стоит помнить, что банк никогда не запрашивает у клиента номер счета и реквизиты платежной карточки – номер карточки, пароль и CVC-код на обратной стороне карточки. Банк также не запрашивает пароли доступа в интернет-банк. Эти данные нельзя предоставлять никому. Если вас просят сообщить такую информацию, нужно звонить в полицию.

Также если есть сомнения относительно каких-либо действий "представителей банка", можно позвонить в финучреждение по официльным телефонам и все уточнить.

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