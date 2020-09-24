Американская певица Бритни Спирс озадачила фанатов откровенными фото и "ребусом" в подписи

Как передает Politeka.net, неувядающий поп-идол миллионов выставила в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых предстала в бикини на пляже.

Бритни в милой соломенной шляпке улеглась на спину, высоко подняв обе ноги, подставив синему океану свою "пятую точку". Руки при этом звезда развела в стороны.

Спирс заинтриговала подписью к кадрам: "Нет ... это не "Just a Touch of Rose" 🌹 или "RED" ... это просто Я ... в самом общем смысле - Бритни!!! Эй 👋… переверни фотографии вверх ногами, и ты обнаружишь, что это Т!!!!!!", - далее ппевица начала перечислять английские слова на букву "Т". - В любом случае… кто был вашим любимым учителем (teacher, анг. учитель, - ред.) в школе… и что вы УЧИЛИ 🤓 ????"

Пользователи с жаром принялись разгадывать шараду Спирс. Правда, многие отметили, что все больше и больше ее посты - становятся лишенными смысла.

"Я немного устала от этой "РОЗЫ" 🙄"

"Кто-нибудь расшифровывал ее сообщение?"

"Ты была моим любимым учителем, когда я была моложе. Ты многому меня научила, и ты была рядом, когда я чувствовала себя одинокой ❤️😭 Надеюсь, однажды ты поймешь, насколько ты важна, как королева, для своих фанатов! Ты вырастила нас разными способами! 🌹🌹🌹🌹"

"Она издевается над нами 🤣"

"Тут должен быть какой-то смысл, я просто не знаю какой"

"эта подпись даже не имеет смысла"

"Каждый раз, когда я думаю, что день будет скучным, появляется Бритни Спирс, и я теряю около часа своего дня на изучение ее постов и фотографий"

"Что, черт возьми, происходит с подписью ..."

"это страшно"

"Ребята, вот в чем дело, если она на самом деле пишет эти подписи, мы должны начать волноваться 🙃"

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